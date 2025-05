Prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2025 termina nesta sexta-feira (30)

Termina nesta sexta-feira (30) o prazo para envio da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) à Receita Federal. Até a noite de quarta-feira (28), 35.977.494 de contribuintes haviam enviado o documento, o que corresponde a 77,87% do total esperado para este ano. Outros 10,2 milhões ainda não haviam acertado as contas com o Leão.

Segundo a Receita Federal, 59,8% das declarações entregues até agora terão direito a receber restituição, enquanto 21,4% terão que pagar Imposto de Renda e 18,8% não têm imposto a pagar nem a receber.

O prazo para entregar a declaração começou em 17 de março e termina às 23h59 do dia 30 de maio. O programa gerador da declaração está disponível desde 13 de março.

A Receita Federal espera receber 46,2 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física em 2025, o que representará um acréscimo de quase 7%, na comparação com 2024, quando foram entregues 43,2 milhões de declarações.

Veja também Negócios Imposto de Renda: saiba o que acontece se você não declarar dentro do prazo Negócios Aposentado precisa declarar Imposto de Renda em 2025? Entenda as regras Negócios Declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2025 está disponível completa; veja como fazer

RESTITUIÇÃO

Também nesta sexta-feira, será pago o primeiro lote de restituição do IRPF 2025. Os primeiros que receberão o dinheiro, pela regra de prioridade, são idosos acima de 80 anos.

Em seguida, vêm os idosos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência (PCDs) ou doença grave, contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério, além daqueles que optaram por usar a declaração pré-preenchida ou por receber via Pix.

Veja a ordem de lotes de restituições abaixo:

1º lote: 30 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 20 de agosto;

5º lote: 30 de setembro.

QUEM É OBRIGADO A DECLARAR O IRPF?

As pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440, são obrigadas a declarar.

As pessoas que receberam até dois salários mínimos mensais durante 2024 estão dispensadas de fazer a declaração, salvo se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade.

A Receita Federal espera receber 46,2 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física neste ano, o que representará acréscimo de quase 7%, na comparação com 2024, quando foram entregues 43,2 milhões de declarações.

Como declarar o imposto de renda?

Separe todos os documentos e informações necessárias

Dados pessoais (CPF, endereço, título de eleitor);

Cópia da última declaração (se houver);

Informações de dependentes e bens;

Informes de rendimentos (empresa, investimentos, INSS);

Comprovantes de despesas médicas, educação e previdência privada;

Documentos sobre financiamentos, pensão, aposentadoria e outras rendas.

Escolha o canal da Receita Federal

Crie uma nova declaração ou use a pré-preenchida

Caso seja sua primeira vez, selecione “Criar nova declaração”;

Se já declarou antes, importe os dados da última declaração;

Opte pela declaração pré-preenchida para facilitar o preenchimento.

Escolha entre declaração completa ou simplificada