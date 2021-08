Praia do Cumbuco pode ser a primeira do Ceará com certificação internacional Bandeira Azul

Um dos destinos mais visitados do Ceará, a Praia do Cumbuco pode ser a primeira no Estado a receber a Certificação Bandeira Azul, prêmio internacional que comprova que naquele local há turismo sustentável, educação ambiental e boa qualidade da água.

O processo de obtenção do Prêmio Bandeira Azul para a temporada 2021/2022 está sendo conduzido em parceria entre a Prefeitura de Caucaia e o movimento Winds for Future, com o apoio da APSV Advogados. Uma equipe avaliadora deve vir até o Ceará para analisar o cumprimento dos critérios no primeiro semestre de 2022.

Para Deborah Lilienfeld, diretora de desenvolvimento sustentável do Winds For Future, a Certificação Bandeira Azul contribuirá positivamente para o turismo e para o desenvolvimento socioeconômico do Cumbuco.

"É muito importante para o desenvolvimento socioeconômico porque visa integrar todas as pessoas que trabalham com turismo no local, trazendo-os para a questão ambiental. Nós estamos prevendo treinamentos com a comunidade sobre tartarugas marinhas, resíduos sólidos, coleta seletiva", diz Deborah, destacando que a participação comunitária é essencial para a certificação.

Engajamento

O processo para certificação será elaborado com o engajamento de pescadores tradicionais, bugueiros, donos de pousadas e restaurantes, escolas de kite, esportistas, projetos sociais e ambientais da região, instituições acadêmicas e parceiros do setor privado.

As ações de educação ambiental e co-criação de mecanismos de gestão colaborativa da praia serão realizadas nos próximos seis meses no Hub Cumbuco, hub de inovação social do movimento Winds For Future, localizado dentro do Centro de Apoio ao Turismo da Prefeitura de Caucaia no Cumbuco.

A secretária de Turismo e Cultura de Caucaia, Yrwana Albuquerque, avalia que a certificação busca reafirmar Caucaia no radar de turistas de todo o mundo para a prática de esportes e para o lazer.

"A nossa Secretaria almeja fazer a promoção do turismo e isso está muito integrado ao meio ambiente. Nós vimos na Certificação Bandeira Azul um pontapé", pontua Yrwana.

A ideia é que, após o Cumbuco ser certificado, outras praias de Caucaia também busquem esse reconhecimento. "Nós vamos começar com o Cumbuco. Temos mais 40 quilômetros de litoral e queremos continuar esse movimento com as nossas outras praias", arremata a secretária.

Educação ambiental

A Certificação Bandeira Azul é reconhecida como o prêmio ecológico de maior prestígio para praias em todo o mundo. A educação ambiental é um dos critérios principais para obter a certificação.

Única praia a entrar na fase piloto Bandeira Azul, a Praia do Cumbuco está entre as 15 praias do Brasil (7 praias no Nordeste) que concorrem à Certificação.

Leilane Barros, presidente do Instituto de Meio Ambiente de Caucaia (IMAC), autarquia de meio ambiente do município, reforça que a praia deverá atender a uma série de critérios.

"O Município de Caucaia se inscreveu de maneira inédita em uma certificação ambiental de nível internacional, essa é a maior premiação global dedicada à gestão das praias, concedida aos municípios que comprovam uma série de critérios com foco na gestão ambiental, a exemplo da qualidade da água, a educação ambiental, o turismo sustentável, entre outros", detalha Leilane.

CumbuCOR 2021

O envolvimento da comunidade também estará presente durante a realização do Projeto CumbuCOR, apoiado pelo Winds For Future.

Até o dia 21 de agosto, quatro artistas nordestinos passarão por vivências e trocas culturais com a comunidade por meio de intervenções, palestras, oficinas, atrações musicais, circenses, teatrais, cinema infantil e brinquedos.

Também durante esse período, cada artista irá realizar um mural especialmente feito para a comunidade. A ideia é que as ações contribuam para o crescimento cultural da vila de pescadores da praia do Cumbuco.

