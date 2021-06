Povo Tapeba recebe capacitação profissional durante Semana do Meio Ambiente da Winds for Future

O povo indígena Tapeba participou, nesta terça-feira (8), de reunião com a Prefeitura de Caucaia sobre capacitação profissional e a viabilização de locais de venda para o artesanato da comunidade. Momento foi intermediado pelo movimento Winds for Future (W4F), por meio do Hub Cumbuco.

O Hub de inovação recebeu a reunião com o objetivo de aproximar as comunidades tradicionais de Caucaia com a gestão municipal. Encontro faz parte de programação especial da W4F para a Semana do Meio Ambiente.

Estiveram no evento representantes das secretarias de Esportes e Juventude; de Educação; de Turismo e de Trabalho e Empreendedorismo de Caucaia.

Legenda: Objetivo da reunião com o povo Tapeba foi promover a aproximação entre a comunidade e o município Foto: Divulgação/Winds for Future

Conforme o movimento, pensar espaços para o desenvolvimento de negócios dos indígenas, e também de quilombolas, é parte importante da luta pela preservação do meio ambiente e da sustentabilidade. A programação especial começou na segunda (7) e segue até a próxima quinta-feira (10).

Semana do Meio Ambiente

Pensando em estimular ações de conscientização sobre a proteção do meio ambiente, o Winds for Future se uniu à Green Bag Brasil, marca cearense de ecobags, para realizar uma série de palestras educacionais para a Semana do Meio Ambiente.

O projeto organiza, desde segunda, momentos sobre a importância da separação de resíduos recicláveis, com conexão direta com a limpeza de praias e também com a economia local. 190 bugueiros associados da região receberão ecobags feitas a partir de lona de caminhão.

Legenda: Bugueiros de Caucaia receberam ecobags feitas a partir de lona de caminhão após a palestra Foto: Divulgação/Winds for Future

A Associação dos Bugueiros do Cumbuco, a l Associação dos Bugueiros de Cauípe e a cooperativa de pescadores Z7 participam dos encontros educativos.

As palestras têm como palco o Hub Cumbuco, pertencente ao Winds for Future. Local faz parte do Centro de Apoio ao Turista (CAT) da Prefeitura de Caucaia.

Mulheres quilombolas residentes na Serra do Joá, em Caucaia, também são alvo do projeto. Durante os eventos, doces como cocada, bolo de milho e "maria maluca", feitos por elas, serão distribuídos como forma de incentivar a economia local.

Sustentabilidade

A semana especial conta ainda com a participação do Projeto Interpesca/UFC e da fintech Moeda Seeds. Durante as oficinas, a Moeda Seeds criará contas digitais para incentivar o recebimento de dinheiro pelo descarte de recicláveis no Ecoponto Cumbuco.

"Para sermos eficazes a longo prazo, é necessário que as ações de desenvolvimento sustentável contribuam para melhorar o meio ambiente e economicamente para as pessoas que dependem dele para sua sobrevivência", comenta a diretora de desenvolvimento do Winds for Futre, Deborah Lilienfield.