Porto do Pecém ganha prêmio de melhor desempenho ambiental do País

O Porto do Pecém, equipamento gerido pelo Complexo do Pecém (CIPP S/A), foi reconhecido entre os melhores terminais portuários do Brasil pelo “Índice de Desempenho Ambiental” (IDA), da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).

O equipamento recebeu o prêmio de primeiro lugar na categoria “Maior Índice Desempenho Ambiental – Terminal de Uso Privado”. Ele concorria à posição com os seguintes portos: Porto Itapoá Terminais Portuários/SC; Terminal da Ilha Guaíba – TIG/RJ; Terminal Marítimo de Ponta da Madeira/MA (2° lugar); e Terminal Portuário Privativo da Alumar/MA (3° lugar).

O prêmio foi entregue na noite da última quinta-feira (10), em cerimônia em Brasília. O certificado e o troféu foram entregues pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio; pelo diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Nery; pelo secretário nacional de portos e transportes aquaviários, Mário Povia; e pelo secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Bruno Eustáquio.

Compromisso ambiental

Para o presidente do Complexo do Pecém (CIPP S/A), Danilo Serpa, o reconhecimento traz um sentimento de entusiasmo. Em 2015, o porto ocupava o 17º lugar no mesmo ranking.

Foto: Divulgação/ Porto do Pecém

“Quando assumi a gestão do Pecém, assumi também compromisso com o Ibama para melhorar a relação do nosso terminal com o meio-ambiente. E assim fizemos, pois estamos alinhados com as mais modernas práticas de ESG. E esse resultado só nos dá a certeza que convivemos em perfeita harmonia com o meio-ambiente. Sustentabilidade é também o nosso negócio, pois temos um porto-verde, pois é aqui que estamos desenvolvendo um HUB de hidrogênio verde. Minha gratidão a toda nossa equipe por mais esse histórico resultado”, celebra.

Histórico do Porto do Pecém no índice

2015 - 17° lugar

2016 - 12° lugar

2017 - 9° lugar

2018 - 4° lugar

2019 - 5° lugar

2020 - 3° lugar

2021 – 1° lugar

Sobre o Prêmio ANTAQ

O Prêmio ANTAQ objetiva reconhecer e estimular as melhores práticas e ações que contribuem para a melhoria da prestação de serviços de transportes aquaviários à sociedade pelas empresas de navegação e instalações portuárias reguladas pela agência.

A premiação também tem como finalidade fomentar a pesquisa e a produção técnico-científica, além de disseminar as boas práticas relacionadas à operação e a gestão do setor.

Desde a sua primeira edição, o evento reforça o compromisso da ANTAQ em valorizar o modal aquaviário e estimular a produção e disseminação de conhecimento em prol do desenvolvimento de um dos segmentos de maior importância para o crescimento econômico do país e do setor aquaviário brasileiro.

Nesta edição do Prêmio foram consideradas, ainda, iniciativas que objetivam o atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), bem como introduzam critérios ESG (environmental, social and governance).

