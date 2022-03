Porto do Pecém: 20 anos que mudaram a economia do Ceará

O Porto do Pecém completa nesta semana 20 anos de operação. São duas décadas de uma história que transformou a economia do Ceará, atraindo grandes investimentos, fomentando novos setores e dando origem a um novo polo industrial em seu entorno, que hoje responde por metade do PIB cearense. Desde o primeiro dia, a equipe da Tecer Terminais vem participando de todas as etapas dessa jornada, movimentando praticamente todos os tipos de cargas que já passaram pelo terminal até hoje.

De lá para cá, o porto não parou de crescer, batendo sucessivos recordes, de movimentação de cargas e navios, e tornando-se o mais importante equipamento logístico da região, servindo de porta de entrada e de saída para cargas não apenas do Ceará, mas de estados vizinhos.

Após várias expansões, o Porto do Pecém, conhecido como "a jóia do Ceará", hoje se destaca tanto na cabotagem como na navegação de longo curso, seja pelas exportações e o embarque de placas de aço, pás eólicas, blocos de granito, minério de manganês e pelas importações e desembarque de fertilizantes, milho, carvão minério, bobinas de aço dentre outros produtos.

As primeiras movimentações de exportação, ainda em fase de testes, foram basicamente de produtos locais como castanha de caju, couros, calçados e granitos. Em 2021, o terminal bateu todos os recordes, superando pela primeira vez a marca de 20 milhões de toneladas em um mesmo ano, com a movimentação de 22,4 milhões de toneladas. Ao todo, 811 embarcações atracaram no porto, maior número da história.

Nesses vinte anos, a equipe da Tecer vem atuando como prestadora de serviço, investindo em novos equipamentos e viabilizando a movimentação de praticamente todos os tipos de cargas que passam pelo terminal. Ao longo desses anos, a empresa também desenvolveu soluções logísticas personalizadas para todos os modais que se conectam ao Pecém, marítimo, rodoviário, ferroviário ou dutoviário.

Para nós da Tecer, é motivo de orgulho fazer parte da história desse pólo indutor de investimentos para o Ceará. Acreditamos, no entanto, que esses primeiros 20 anos foram apenas o começo de uma grande avenida a ser explorada, com a chegada de novas matrizes energéticas e de novos setores industriais que deverão se instalar no Ceará atraídos, sobretudo, pelas vantagens competitivas proporcionadas pelo Complexo do Pecém.

Carlos Alberto Nunes é gerente comercial da Tecer Terminais, empresa que faz o braço operacional do Porto do Pecém