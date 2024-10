Picpay e Santander fora do ar? Usuários relatam instabilidade nos apps dos bancos nesta sexta (4)

O banco Santander e a fintech PicPay apresentaram instabilidade no início nesta sexta-feira (4). Nas redes sociais, usuários da plataforma reportaram queixas como mau funcionamento da modalidade Pix e do aplicativo móvel.

Conforme a plataforma Downdetector, o pico de notificações do banco Santander ocorreu às 18h49, com 639 reclamações. Do total, 88% relatam dificuldades no aplicativo de celular, enquanto outros 7% informaram problemas na utilização de pagamentos utilizando o cartão de débito e crédito. Há, ainda, 5% de notificações relatando instabilidade no aplicativo Santander Cartões Way.

Já a fintech PicPay teve o auge de reclamações às 17h49. Os principais problemas reportados pelos usuários são transferências (66%), aplicativo móvel (20%) e pagamentos (15%).

O Diário do Nordeste procurou o banco e a fintech para esclarecimentos sobre o ocorrido, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.