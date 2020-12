PIB do Ceará cresce 16,7% no 3º trimestre de 2020, acima da média nacional

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará cresceu 16,7% no terceiro trimestre deste ano, segundo anúncio do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) nesta quinta-feira (17). A aceleração é observada na comparação com o segundo trimestre, período em que boa parte das atividades não essenciais estava fechada e a economia havia caído 13,2% ante o trimestre anterior.

O avanço registrado na atividade econômica cearense foi mais intenso que a média do Brasil, que apresentou alta de 7,7% na mesma base de comparação.

A indústria foi o setor que puxou o crescimento do PIB do Estado entre julho e setembro, com avanço de 41,57% ante o segundo trimestre. Os serviços também registraram boa recuperação de 12,49%, mas a agropecuária apresentou queda de 2%.

Comparação com 2019

Apesar do avanço, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, a economia cearense ainda registrou leve queda de 1,32% em virtude das restrições ainda vigentes de algumas atividades e de capacidade. Ainda assim, o resultado é considerado positivo, tendo em vista que também foi melhor que a média nacional, de queda de 3,9%, e o cenário atual com a pandemia ainda vigente.

Nessa base de comparação, apenas a agropecuária registrou crescimento, que chegou a 6,67%. Os setores de serviços e indústria apresentaram retrações de 1,83% e 1,56% respectivamente.

Mesmo com a recuperação no terceiro trimestre, no acumulado do ano, o Estado permanece com queda de 5,08%, pouco acima da média do Brasil (5,00%). Nos últimos 12 meses, essa retração diminuiu para 2,65% no Estado e para 3,4% no País.

