Petrobras vende 2 campos de petróleo no Ceará por mais de US$ 23 milhões

A Petrobras confirmou a finalização do processo de venda de dois campos terrestres de petróleo no Ceará na última sexta-feira (5). Os ativos do Polo Fazenda Belém, denominados de Fazenda Belém e Icapuí, serão repassados à 3R Fazenda Belém S.A.

O acordo foi finalizado com o pagamento à vista de US$ 4,6 milhões para a Petrobras, que já havia recebido US$ 8,8 milhões na data da assinatura do contrato de compra e venda.

A negociação ainda inclui o pagamento de US$ 10 milhões pela 3R depois do primeiro ano após a conclusão da operação, valor que poderá ser corrigido por condições definidas em contrato.

A Petrobras, no entanto, não divulgou os detalhes do contrato.

Estratégia de investimentos

Por meio de nota, a petrolífera informou que a venda dos campos no Ceará faz parte da estratégia da companhia de estruturar investimentos na exploração do pré-sal, em poços de águas profundas.

“Essa operação está alinhada à estratégia de gestão de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à sociedade. A Petrobras segue concentrando os seus recursos em ativos em águas profundas e ultraprofundas, onde tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos”, disse a empresa.

Polo Fazenda Belém

O Polo compreende os campos terrestres de Fazenda Belém e Icapuí, localizados no estado do Ceará, onde a Petrobras é detentora de 100% de participação.

A produção média do Polo Fazenda Belém de janeiro a julho de 2022 foi de aproximadamente 575 barris de óleo por dia (bpd).

Já a 3R Fazenda Belém S.A. é uma empresa com foco no redesenvolvimento de campos maduros e em produção, subsidiária integral da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A., companhia listada no Novo Mercado da B3.