Petrobras perde R$ 35 bilhões em ações após demissão do ex-presidente Jean Paul Prates

A Petrobras perdeu cerca R$ 35,3 bilhões em ações desde o anúncio da demissão de Jean Paul Prates, do cargo de presidente, na noite de terça-feira (14). Magda Chambriard deve ser nomeada nova mandatária da estatal de economia mista.

Prates vinha sofrendo pressão de membros do governo federal, como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que pediam a demissão dele do cargo.

As ações que concedem direito a voto nas decisões da empresa caíram 6,73% às 12h25. Já as de recebimento de dividendos despencaram 5,77%. Nas primeiras horas de pregão, as ações da Petrobras chegaram a cair mais de 9%.

Com a troca de comando na empresa, o dólar também teve alta. Na terça-feira (14), a moeda estava cotada a R$ 5,1303, já na quarta foi estimada a R$ 5,1273.

Demissão de Jean Paul Prates da Petrobras

Jean Paul Prates foi demitido do comando da Petrobras. Ele foi comunicado da decisão pelo presidente Lula (PT), na terça-feira (14).

Ele foi anunciado como presidente da companhia ainda em dezembro de 2022, sendo indicado pelo chefe do Executivo.