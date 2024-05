Magda Chambriard deve assumir presidência da Petrobras; saiba quem é

Após a demissão, nesta terça-feira (14), de Jean Paul Prates, Magda Chambriard deve assumir a chefia da Petrobras. A informação foi inicialmente publicada pela coluna da Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Chambriard foi diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo no governo Dilma Rousseff (PT), entre 2012 e 2016. É engenheira e começou a carreira na Petrobras em 1980, na área de produção.

A ex-diretora é também mestre em Engenharia Química, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Durante a transição do governo Lula, Chambriard atuou no grupo de energia. Atualmente, conforme suas redes sociais, ela é diretora da Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro desde abril de 2021.

A nova chefe da Petrobras era coordenadora de pesquisa de óleo e gás da Fundação Getúlio Vargas Energia.

Demissão de Jean Paul Prates da Petrobras

Jean Paul Prates foi demitido do comando da Petrobras. Ele foi comunicado da decisão pelo presidente Lula (PT), nesta terça-feira (14). A informação foi inicialmente publicada pela coluna da Malu Gaspar, do jornal O Globo.

O CEO se despediu de seus diretores e comunicou à equipe do desligamento na tarde desta terça (14). Ele vinha sofrendo pressão de membros do governo federal, como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que pediam a demissão dele do cargo.

Jean Paul Prates foi anunciado como presidente da companhia ainda em dezembro de 2022, sendo indicado pelo chefe do Executivo.