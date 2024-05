Governo federal demite presidente da Petrobras, Jean Paul Prates

Jean Paul Prates foi demitido do comando da Petrobras. Ele foi comunicado da decisão pelo presidente Lula (PT), nesta terça-feira (14). Magda Chambriard assumirá o cargo interinamente. A gestora foi diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo no governo Dilma Rousseff (PT). A informação foi inicialmente publicada pela coluna da Malu Gaspar, do jornal O Globo.

O CEO se despediu de seus diretores e comunicou à equipe do desligamento na tarde desta terça (14). Ele vinha sofrendo pressão de membros do governo federal, como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que pediam a demissão dele do cargo.

Advogado, economista e um especialista no setor de energia, Jean Paul Prates foi anunciado como presidente da companhia ainda em dezembro de 2022, sendo indicado pelo chefe do Executivo.

Jean é senador pelo Rio Grande do Norte desde 2019, quando assumiu a vaga da governadora do RN, Fátima Bezerra (PT). Ele já havia integrado a assessoria jurídica da Petrobras Internacional, no final da década de 1980.

Também no âmbito da energia, Jean já presidiu Sindicato da Empresas do Setor Energético do Rio Grande do Norte (SEERN) e o Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (CERNE).