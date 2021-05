Petrobras estende prazo para conclusão de venda da Lubnor

A Petrobras aprovou a celebração de aditivos aos termos de compromisso para estender o prazo para conclusão de venda da Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR), nesta terça-feira (11), e de outros sete ativos.

As negociações da refinaria instalada no Ceará estavam previstas para terminar ainda no primeiro semestre de 2021. Com a ampliação do prazo, a venda pode ser concluída até 31 de julho deste ano.

A venda da refinaria foi anunciada em setembro de 2019 como parte do plano de desinvestimentos da Petrobras. A privatização não deve gerar demissões do quadro atual de funcionários.

Plano de desinvestimentos

A Petrobras possui um plano de desinvestimentos que inclui a venda de oito refinarias até 2025, com expectativa de obter recursos importantes este ano.

Além da Lubnor, outras sete refinarias estão incluídas no plano: Refinaria Isaac Sabbá (REMAN); Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP); Unidade de Industrialização do Xisto (SIX); Refinaria Gabriel Passos (REGAP); Refinaria Abreu e Lima (RNEST); Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR) e Petrobras Gás S.A. (Gaspetro).

De acordo com a petroleira estatal, o processo de vendas desses ativos está sujeito à avaliação dos órgãos internos de governança da Petrobras.

Veja os novos prazos aprovados:

Refinaria Isaac Sabbá (REMAN), Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR) e Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP) – 31/07/2021;

Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), Refinaria Gabriel Passos (REGAP) e Refinaria Abreu e Lima (RNEST) – 30/10/2021;

Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR) – 31/12/2021

Petrobras Gás S.A. (Gaspetro) – 30/06/2021.