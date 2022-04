Para quem é indicado o seguro de celular? Confira opções disponíveis no mercado

Assim como o seguro de carro, o serviço voltado para a cobertura de avarias em celular tem se popularizado nos últimos, especialmente com o aumento da insegurança. Somente neste ano, por exemplo, o Ceará registrou 7,3 mil furtos até o mês de fevereiro, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

Hoje, já existem diversas opções no mercado que cobrem de forma geral os casos de roubo, furto e dano. Os valores variam conforme o modelo do celular e o tipo de cobertura escolhida. Alguns ainda oferecem a opção de assegurar o consumidor em casos de avarias fora do Brasil.

Mas, afinal, para quem é indicado contratar um seguro para celular? O presidente da Comissão de Seguro Garantia Estendida e Afinidades da FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais), Luis Reis, explica que o serviço é recomendável a todos que tenham um celular

"O seguro custa, em média, 20% a 25% do valor do aparelho. Em geral, o segurado sabe por experiência própria que qualquer reparo que tenha que fazer no celular (uma tela quebrada, por exemplo) ficará muito mais caro que o valor pago no seguro, sem mencionar a necessidade de reposição do aparelho no caso de perda total por dano, roubo ou furto", afirma.

O especialista pontua ainda que, ao escolher o seguro, é importante verificar se a empresa tem vínculo com alguma seguradora, ou seja, uma entidade autorizada e fiscalizada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), o órgão regulador do governo.

Luis Reis presidente da FenSeg Dessa forma ele sempre terá seus direitos protegidos. Quanto às características do seguro, eu diria que são três as principais a se atentar: coberturas oferecidas, franquia e vigência do seguro (quando inicia e termina a cobertura do risco contratado)".

Coberturas disponíveis

De acordo com Reis, as coberturas mais comuns são danos acidentais, roubo e furto e garantia estendida.

Danos Acidentais: cobre o reparo de avarias decorrentes de quedas acidentais, imersão em líquidos e, no caso de não ser possível realizar o reparo do bem, o segurado recebe um novo aparelho.

cobre o reparo de avarias decorrentes de quedas acidentais, imersão em líquidos e, no caso de não ser possível realizar o reparo do bem, o segurado recebe um novo aparelho. Roubo e furto : o roubo é caracterizado quando a pessoa sofre ameaça física verbal ou uso de força bruta (exemplo: assalto com uma faca, canivete ou arma); já o furto é identificado quando a pessoa não sofre ameaça e só percebe que foi furtada após o fato ter ocorrido.

: o roubo é caracterizado quando a pessoa sofre ameaça física verbal ou uso de força bruta (exemplo: assalto com uma faca, canivete ou arma); já o furto é identificado quando a pessoa não sofre ameaça e só percebe que foi furtada após o fato ter ocorrido. Furto qualificado: quando há vestígios do crime (exemplo: notar que o celular foi roubado através de um rasgo na bolsa ou uma gaveta arrombada)

quando há vestígios do crime (exemplo: notar que o celular foi roubado através de um rasgo na bolsa ou uma gaveta arrombada) Furto simples: quando a pessoa não percebe o furto e tampouco encontra vestígios do crime. É importante compreender essa distinção, pois nem todos os produtos oferecidos no mercado cobrem o furto simples e o consumidor precisa estar consciente de quais coberturas está comprando.

quando a pessoa não percebe o furto e tampouco encontra vestígios do crime. É importante compreender essa distinção, pois nem todos os produtos oferecidos no mercado cobrem o furto simples e o consumidor precisa estar consciente de quais coberturas está comprando. Garantia Estendida: como o nome diz, é uma extensão da garantia original oferecida pelo fabricante por um determinado período.

"Antes de comprar o seguro, as pessoas devem se perguntar que tipo de “dor” estão tentando resolver. É comum que nos grandes centros a principal preocupação seja com a subtração do aparelho, ou seja, o roubo ou furto do mesmo, ao passo que em cidades mais pacatas, a cobertura de danos acidentais é a mais procurada", acrescenta.

Pier

Como contratar

Para contratar o serviço, é necessário acessar o site da Pier e selecionar o modelo do aparelho celular e a memória. Escolha o plano desejado e clique em "Pedir convite".

Será necessário informar dados pessoais como nome, e-mail e CPF. O cadastro passará por uma análise e o retorno chegará pelo e-mail informado.

O pagamento é feito mensalmente e varia conforme modelo e memória do celular, além disso, não é cobrada franquia caso o serviço seja acionado.

O que cobre

Roubo

Furto simples

Furto qualificado

O que não cobre

Danos físicos

Perdas

Ocorrências fora do Brasil

Preços

iPhone 13 Pro Max 1024GB: de R$ 181,60 a R$ 261 por mês

iPhone XR 64GB: de R$ 42,70 a R$ 58,70

Galaxy S21 FE 128GB: de R$ 52,40 a R$ 78,70

Galaxy A32 64GB: de R$ 14 a R$ 20,90

Redmi 9 32GB: de R$ 9 a R$ 12,40

Ciclic

Como contratar

O seguro pode ser contratado pelo site, informando os dados e o modelo do aparelho. Após isso, escolha a cobertura desejada e inclua os dados para o pagamento.

A franquia é de 25% sobre o valor de capital segurado e deverá ser paga sempre que houver necessidade de acionamento do seguro, independentemente do tipo de sinistro com previsão de cobertura.

O que cobre

Roubo

Furto qualificado

Danos acidentais como queda do celular na piscina

O que não cobre

Furto simples

Perdas

Porto Seguro

Como contratar

O seguro pode ser contratado pelo site da Porto Seguro e informar alguns dados pessoais. Além disso, é preciso selecionar a marca e o modelo do seu celular e escolher um plano de cobertura.

Depois, defina a forma de pagamento, baixe do app Porto Seguro e faça a verificação do seu celular.

O que cobre

O consumidor pode escolher qual cobertura quer ter entre as opções:

Quebra acidental

Roubo

Quebra + roubo

Quebra + roubo + furto simples

O que não cobre

Desaparecimento, perda ou extravio

Furto em decorrência de abandono

Má utilização e desgaste natural por uso

Utilização inadequada do equipamento ou o não cumprimento das instruções do fabricante constantes no Manual de Instruções

Danos preexistentes a contratação do seguro

Nubank

Como contratar

O seguro de celular do Nubank pode ser contratado pelo aplicativo. Porém, está em fase de lançamento e ainda não está disponível para todos. Lá, o cliente escolhe a cobertura que gostaria e, depois de 30 dias, o celular já está protegido.

Caso seja necessário acionar o seguro, será cobrada uma franquia e, de acordo com o Nubank, ela é cobrada para que o pagamento mensal do seguro fique mais barato.

O que cobre

Furto simples e qualificado ou Roubo

Dano acidental

Cobertura completa, que cobre os dois tipos de incidentes.

PagBank

Como contratar

Para contratar o seguro de celular do PagBank, é necessário ter a conta digital PagBank. Assim, é só acessar o aplicativo e ir em “Seguros” e escolher entre o plano Ouro ou Prata.

Os valores variam conforme a cobertura e o aparelho e custam a partir de R$ 12,90 por mês. Além disso, é cobrada uma franquia de 10% do valor do aparelho em caso de acionamento do seguro.

O que cobre

Roubos

Furtos mediante arrombamento

Quebras acidentais e danos causados por derramamento de líquidos

Em caso de roubo ou furto mediante arrombamento o seguro garante a reposição imediata do smartphone. Nos demais casos, o reparo ou a reposição do aparelho é realizada o mais rápido possível.