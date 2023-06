Paquetá Calçados recebeu R$ 10 milhões do Governo do Estado para manter 3,1 mil empregos

A empresa calçadista Paquetá recebeu, nesta sexta-feira (16), cerca de R$ 10 milhões do Governo do Estado. O valor diz respeito à antecipação de parcelas de incentivos fiscais com o objetivo de manter os 3,1 mil postos de trabalho no Ceará.

Originária do Rio Grande do Sul e em recuperação judicial desde abril de 2019, a empresa vem deixando os problemas financeiros refletirem nos trabalhadores desde meados de março deste ano, quando atrasos no pagamento dos salários começaram a ser observados.

Para evitar maiores impactos aos colaboradores, o Governo do Estado firmou termo de compromisso com a Paquetá para antecipar um total de R$ 23 milhões a serem pagos em duas parcelas.

"Esse valor seria pago em 31 parcelas mensais. O governador Elmano de Freitas, em um esforço extraordinário, está antecipando o pagamento para estimular a empresa, garantir um fôlego", explicou o secretário do Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho.

A liberação da segunda parcela dos recursos está prevista para daqui a 60 dias. A iniciativa é a primeira do tipo na história do Ceará.

Em contrapartida à antecipação, a Paquetá se comprometeu com o Governo do Estado a manter o quadro de funcionários atual e a realizar o pagamento dos salários em dia, além de permanecer com as atividades nas unidades da indústria em território cearenses, localizadas em Itapajé, Pentecoste, Irauçuba, Apuiarés, Uruburetama e Tururu.

Salmito Filho Secretário do Desenvolvimento Econôico do Ceará Isso foi celebrado em termo de compromisso, porque a empresa se encontra em recuperação judicial. O Governo não pode antecipar parcelas de incentivos para todas as empresas, mas é uma situação específica, a empresa estando em recuperação judicial, precisa desse apoio a mais"

Incentivos fiscais

A Paquetá possui incentivos fiscais do Governo do Estado desde 1997, inicialmente através do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial (Provin).

Empresas incentivadas pelo Provin têm diferimento de até 75% do valor do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com retorno do principal de até 25%.

As antecipações, no entanto, fazem parte do Programa de Incentivo às Atividades Portuárias e Industriais do Ceará (Proapi).

O secretário do Desenvolvimento Econômico explica que, nessa modalidade de incentivo fiscal, a empresa beneficiada realiza o pagamento do imposto devido em dobro, já com algum desconto, e o excedente recebido é devolvido posteriormente pelo Estado à companhia.

No caso da Paquetá, a calçadista receberia do R$ 23 milhões em 31 parcelas, como mencionado.

Impacto aos trabalhadores

Em maio, trabalhadores da Paquetá iniciaram uma mobilização contra a empresa devido o atraso no pagamento dos salários e a não entrega das cestas básicas, benefício previsto nos contratos de trabalho.

Com publicações nas redes sociais e manifestações na porta das unidades da empresa em Uruburetama e Pentecoste, os colaboradores pediam esclarecimentos da empresa.

Ainda nesta sexta (16), cerca de 100 trabalhadores e ex-funcionários se reuniram em frente à unidade da Paquetá em Pentecoste para cobrar novamente seus direitos. Um dos manifestantes afirmou que não recebeu a rescisão completa e que a empresa não informou previsão de regularização.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE