O que o auxílio emergencial consegue comprar hoje?

Criado como uma medida emergencial em razão da pandemia, o auxílio emergencial começou no ano passado atendendo 68 milhões de brasileiros com o valor de R$ 600. Hoje, o valor do benefício varia entre R$ 150 e R$ 375 e contempla 45,6 milhões de famílias. > Calendário da 7ª parcela do auxílio emergencial 2021 começa nesta semana Não bastasse a redução substancial no valor do benefício, a inflação vem corroendo o poder de compra dos brasileiros, levando o número de itens na cesta do supermercado a descer.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o valor da cesta básica em Fortaleza estava em R$ 522,09 em setembro, um valor que não cabe nem mesmo na faixa mais alta do benefício.

Veja o que entra no carrinho com cada uma das faixas do auxílio emergencial, de acordo com dados da Dieese.

O que o auxílio de R$ 150 compra

Item Preço Unitário Quantidade Unidade de medida Preço total Leite R$ 4,75 1 Litro R$ 4,75 Feijão R$ 7,79 1 Quilo R$ 7,79 Arroz R$ 5,90 1 Quilo R$ 5,90 Farinha R$ 4,57 1 Quilo R$ 4,57 Tomate R$ 4,62 0,5 Quilo R$ 2,31 Pão R$ 13,81 1 Quilo R$ 13,81 Café R$ 19,42 0,3 Quilo R$ 5,83 Banana R$ 6,08 1 Dúzia R$ 6,08 Açúcar R$ 3,20 1 Quilo R$ 3,20 Óleo R$ 9,36 0,9 Litro R$ 8,43 Manteiga R$ 51,87 0,5 Quilo R$ 25,93 Carne R$ 40,79 1,5 Quilo R$ 61,19 R$ 149,78

O que o auxílio de R$ 250 compra

Item Preço Unitário Quantidade Unidade de medida Preço total Leite R$ 4,75 3 Litro R$ 14,25 Feijão R$ 7,79 2 Quilo R$ 15,58 Arroz R$ 5,90 2 Quilo R$ 11,80 Farinha R$ 4,57 2 Quilo R$ 9,15 Tomate R$ 4,62 1 Quilo R$ 4,62 Pão R$ 13,81 2 Quilo R$ 27,61 Café R$ 19,42 0,3 Quilo R$ 5,83 Banana R$ 6,08 3 Dúzia R$ 18,25 Açúcar R$ 3,20 2 Quilo R$ 6,39 Óleo R$ 9,36 0,9 Litro R$ 8,43 Manteiga R$ 51,87 0,5 Quilo R$ 25,93 Carne R$ 40,79 2,5 Quilo R$ 101,98 R$ 249,81

O que o auxílio de R$ 375 compra

Item Preço Unitário Quantidade Unidade de medida Preço total Leite R$ 4,75 5 Litro R$ 23,74 Feijão R$ 7,79 4 Quilo R$ 31,15 Arroz R$ 5,90 4 Quilo R$ 23,61 Farinha R$ 4,57 2 Quilo R$ 9,15 Tomate R$ 4,62 2 Quilo R$ 9,25 Pão R$ 13,81 3 Quilo R$ 41,42 Café R$ 19,42 0,3 Quilo R$ 5,83 Banana R$ 6,08 4,5 Dúzia R$ 27,38 Açúcar R$ 3,20 2 Quilo R$ 6,39 Óleo R$ 9,36 0,9 Litro R$ 8,43 Manteiga R$ 51,87 0,5 Quilo R$ 25,93 Carne R$ 40,79 4 Quilo R$ 163,16 R$ 375,43 Metade da cesta básica

O supervisor do Dieese Ceará, Reginaldo Aguiar, calcula que o valor médio do benefício hoje consegue comprar algo em torno de 45% da cesta básica no Ceará, menos da metade.

Reginaldo Aguiar supervisor do Dieese Ceará Em um cenário desses em que a economia ainda está descompassada, com possibilidade de novos impactos da variante delta e fluxo de setores ainda afetados por falta de matéria prima, é absolutamente necessário que se tenha um mecanismo de garantir que as pessoas consigam sobreviver até a economia voltar a funcionar

Ele destaca que a inflação hoje, que já acumula alta de 9,68% em 12 meses, faz com que a situação fique ainda mais difícil, sobretudo para as famílias do Nordeste. “A população se virou como pode. Migrou a carne para ovo, pé de galinha, osso, começou a jantar mingau. Foram os mecanismos para pelo menos não passar fome”, lamenta.

Reginaldo explica que muito da alta dos preços vem de fatores externos, ligados à alta do dólar e a questões como a crise energética. Isso não traz perspectivas positivas para o supervisor.

“Enquanto tiver preço dolarizado e a demanda externa se mostrar forte e, mesmo que ela caia e grandes regiões diminuam a produção, se garante que os preços continuem altos por pelo menos um ano”, prevê.