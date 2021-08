O que dá para comprar com R$ 100 no supermercado hoje e o que se comprava há 10 anos

“A expectativa é que alimentos continuem aumentando ou continuem se mantendo em um preço muito elevado. Mesmo que a inflação não aumente tanto, o custo de vida está muito alto e a renda das pessoas não está acompanhando”, percebe.

Inflação e o andamento da economia

O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da FGV, André Braz, esclarece que a inflação é um fenômeno normal em economias aquecidas. Segundo ele, a existência de alguma inflação é, inclusive, um bom sinal.

A tendência normalmente é de alta, tanto que o salário mínimo tem um reajuste anual para a manutenção do poder de compra da população. Diante da certeza de que a inflação virá, o objetivo do Banco Central é manter o índice dentro da meta.

Para 2021, o Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu a meta de inflação em 3,75%, com margem de 1.5 p.p. para mais ou para menos. O último boletim Focus, divulgado pelo Banco Central no último dia 20, contudo, prevê o índice em 7,11% ao final do ano.

É com base na meta de inflação que são calculados os reajustes do salário mínimo. E é por isso que não dá para pensar em preços iguais aos que eram praticados no passado.