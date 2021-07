Cesta básica em Fortaleza fica 1,77% mais cara em junho e valor médio chega a R$ 541,61

O valor da cesta básica em Fortaleza sofreu aumento de 1,77% em junho. Com a elevação, o conjunto dos 12 produtos considerados essenciais passou a custar, em média R$ 541,61, segundo monitoramento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Ao todo, nove produtos tiveram aumento de preços no mês passado, destacando-se o açúcar (8,51%), o café (5,16%) e o tomate (5,05%).

No sentido contrário, ficaram mais baratos a banana (-4,03%), a farinha (-1,08%) e o arroz (-0,86%).

Confira as variações em junho:

Açúcar 8,51%

Café 5,16%

Tomate 5,05%

Carne 3,19%

Leite 2,37%

Óleo 1,78%

Feijão 0,89%

Manteiga 0,55%

Pão 0,22%

Arroz -0,86%

Farinha -1,08%

Banana -4,03%

Pandemia

A tendência de aumento dos preços dos alimentos se intensificou durante a pandemia. Conforme o Dieese, itens como o óleo de soja sofreram reajuste de até 95,01% entre março de 2020 e junho deste ano.

Além dele, chama atenção a elevação do arroz (68,48%), da carne (53,19%) e do açúcar (50%). Ao todo, a cesta básica ficou 14% mais cara no período.

Veja o comportamento dos preços na pandemia (acumulado de março/20 a junho/21):

Óleo 95,01%

Arroz 68,48%

Carne 53,19%

Açúcar 50%

Farinha 41,36%

Feijão 29,99%

Café 23,44%

Manteiga 13,79%

Pão 13,32%

Banana -17,05%

Tomate -41,92%

Cesta mais cara do Nordeste

O valor médio da cesta básica na Capital ainda é o maior do Nordeste e a 10ª do País, segundo o levantamento. O valor corresponde a 53,23% do salário mínimo, atualmente cotado em R$ 1.100.

Florianópolis é a cidade com a cesta básica mais cara de junho, chegando a R$ 645,38, um aumento de 1,42% em relação a maio. Já Salvador aparece com o menor custo de alimentação no mês, com cesta de R$ 467,30 (-0,60%).

Confira o ranking das capitais:

Florianópolis R$ 645,38 Porto Alegre R$ 642,31 São Paulo R$ 626,76 Rio de Janeiro R$ 619,24 Curitiba R$ 618,57 Vitória R$ 611,29 Brasília R$ 584,99 Campo Grande R$ 566,78 Goiânia R$ 551,49 Fortaleza R$ 541,61 Belo Horizonte R$ 532,01 Belém R$ 518,53 Natal R$ 500,20 João Pessoa R$ 495,76 Recife R$ 483,92 Aracaju R$ 470,97 Salvador R$ 467,30

Com base no preço da cesta básica em Fortaleza, o gasto com alimentação de uma família formada por dois adultos e duas crianças chega a R$ 1.624,83.