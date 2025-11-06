Nubank muda home office para adotar trabalho híbrido

O Nubank anunciou que o modelo de trabalho remoto atual será convertido para um regime híbrido. Nesta quinta-feira (6), detalhou que os funcionários trabalharão dois dias por semana presenciais até 1º de julho de 2026. Até 1º janeiro de 2027, vai aumentar para três dias.

Os funcionários só precisavam ir à empresa uma semana por trimestre. A justificativa, divulgada em nota aberta, detalha o desejo de fortalecer a cultura da empresa.

"Quero reconhecer de antemão: esta foi uma decisão difícil. Sabemos que esta decisão será bem recebida por muitos de vocês. Para outros, irá gerar conturbação — especialmente para aqueles que moram longe de nossos escritórios, ou para aqueles que ingressaram no Nubank por causa da flexibilidade do trabalho remoto. Entendemos o peso desta mudança e não a tomamos levianamente", afirmou o fundador e CEO do Nubank, David Vélez.

Plano de mudanças

Em nota, David detalhou que está sendo elaborado um plano para permitir acomodações e suporte significativos. O período de transição de oito meses foi feito justamente para permitir os ajustes.

"Estamos construindo uma série de novos escritórios para tornar mais fácil para muitos Nubankers se deslocarem por alguns dias da semana e forneceremos suporte a Nubankers elegíveis com assistência para realocação, extensões ou exceções com base em critérios específicos", acrescentou.

No Brasil, segundo a Folha de S.Paulo, devem ser inaugurados escritórios em cidades como Campinas (SP), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ)