Nubank muda home office para adotar trabalho híbrido

Funcionários deverão ir três dias por semana até 2027.

Negócios
Imagem da fachada do nubank para mudança de trabalho híbrido.
Legenda: Nubank está elaborando um plano para permitir acomodações e suporte significativos.
Foto: Divulgação/Nubank.

O Nubank anunciou que o modelo de trabalho remoto atual será convertido para um regime híbrido. Nesta quinta-feira (6), detalhou que os funcionários trabalharão dois dias por semana presenciais até 1º de julho de 2026. Até 1º janeiro de 2027, vai aumentar para três dias. 

Os funcionários só precisavam ir à empresa uma semana por trimestre. A justificativa, divulgada em nota aberta, detalha o desejo de fortalecer a cultura da empresa

"Quero reconhecer de antemão: esta foi uma decisão difícil. Sabemos que esta decisão será bem recebida por muitos de vocês. Para outros, irá gerar conturbação — especialmente para aqueles que moram longe de nossos escritórios, ou para aqueles que ingressaram no Nubank por causa da flexibilidade do trabalho remoto. Entendemos o peso desta mudança e não a tomamos levianamente", afirmou o fundador e CEO do Nubank, David Vélez.

Negócios

Quais documentos são necessários para o Reforma Casa Brasil? Veja

Negócios

Empresas pagam até R$ 56,6 mil para cargos de gestão em Fortaleza; veja maiores salários

Plano de mudanças

Em nota, David detalhou que está sendo elaborado um plano para permitir acomodações e suporte significativos. O período de transição de oito meses foi feito justamente para permitir os ajustes. 

"Estamos construindo uma série de novos escritórios para tornar mais fácil para muitos Nubankers se deslocarem por alguns dias da semana e forneceremos suporte a Nubankers elegíveis com assistência para realocação, extensões ou exceções com base em critérios específicos", acrescentou.

No Brasil, segundo a Folha de S.Paulo, devem ser inaugurados escritórios em cidades como Campinas (SP), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ)

Negócios

Fachada de uma unidade da Farmácia Pague Menos em área urbana, com letreiro azul e branco visível.
Negócios

Lucro da Pague Menos cresce 50% em um ano e atinge R$ 80 milhões; rede abre 6 novas lojas no Ceará

Marca fechou terceiro semestre de 2025 com crescimento de 18% na performance de vendas.

Letícia do Vale
Há 1 hora
Negócios

Negócios

Negócios

Negócios

Negócios

Imagem do frigorífero de unidade do supermercado Centerborx em Fortaleza interditado por falta de condições sanitárias
Negócios

Sujeira, sangue e mau cheiro: Decon interdita unidade do Centerbox em Fortaleza

Supermercado na Avenida José Bastos tem até 20 dias para apresentar sua defesa.

Redação
06 de Novembro de 2025
Negócios

Negócios

Fachada da Caixa ilustra matéria sobre concurso do banco.
Papo Carreira

Concurso da Caixa terá 184 vagas e salários de até R$ 14,9 mil

Edital será divulgado nesta sexta-feira (7).

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem de um homem carregando um pedaço de madeira em obra
Negócios

Quais documentos são necessários para o Reforma Casa Brasil? Veja

Projeto oferece empréstimo para reforma de domicílios no País.

Gabriel Bezerra*
06 de Novembro de 2025
Três pães redondos sendo colocados em saco branco com detalhes de logo vermelho. Ao fundo, pães expostos em duas prateleiras.
Negócios

Uma em cada esquina: Fortaleza tem 10 padarias para cada farmácia

Confira os 20 bairros com mais padarias na Capital cearense.

Milenna Murta*
06 de Novembro de 2025
Imagem ilustra matéria de tira dúvidas sobre CNH popular.
Automóvel

CNH Popular: tire dúvidas sobre a edição 2025 do programa

Podem se inscrever cearenses maiores de 18 anos com inscrição válida e ativa no CadÚnico.

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem mostra mão feminina segurando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) brasileira, com informações pessoais borradas.
Automóvel

Governo do Ceará libera inscrições para CNH Popular 2025

Governador Elmano de Freitas anunciou oficialmente a abertura.

Carol Melo
06 de Novembro de 2025
Imagem de sala de monitoramento ilustra matéria de concurso da Astesp.
Papo Carreira

Artesp abre concurso público com salários de até R$ 12 mil; veja cargos

São ofertadas 142 vagas em cargos de níveis médio e superior.

Redação
06 de Novembro de 2025
Pecém
Victor Ximenes

Porto do Pecém bate recorde em outubro e tem maior movimentação da história

Terminal já superou resultado de todo o ano de 2024, com dois meses de antecedência

Victor Ximenes
06 de Novembro de 2025
Imagem de casas residenciais com telhados vermelhos, paredes amarelas, janelas com persianas cinzas e postes de iluminação ao longo da rua em uma cidade tranquila.
Negócios

Reforma Casa Brasil: saiba quem pode participar do programa

A iniciativa é voltada para famílias com residências localizadas em áreas urbanas.

Redação
06 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Um evento para celebrar o poder transformador da favela

Fundado em plena Pandemia, o Instituto Pensando Bem transformou a Favela do Inferninho no Beco do Céu, no bairro Vila Velha, em Fortaleza.

Egídio Serpa
06 de Novembro de 2025
Cartelas de loteria Mega-Sena espalhadas sobre uma mesa, com uma caneta apontando para uma delas.
Negócios

Com Mega-Sena sorteando R$ 48 milhões, veja loterias do dia

Saiba em quais jogos apostar e os valores dos prêmios desta quinta (6).

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem de profissional do ramo financeiro, como o diretor de finanças, que é o cargo de maior salário no mercado de trabalho de Fortaleza.
Negócios

Empresas pagam até R$ 56,6 mil para cargos de gestão em Fortaleza; veja maiores salários

Remunerações estão abaixo da média nacional, mas vêm crescendo.

Mariana Lemos
06 de Novembro de 2025
Poosting Rede Social
Victor Ximenes

Por que a Faria Lima está de olho nesta rede social criada no Ceará

Poosting supera 3 milhões de usuários e já chega a 160 países.

Victor Ximenes
06 de Novembro de 2025
Negócios

Conheça a plataforma Cirurgia Já, que reduz espera por cirurgias no Brasil

Pacientes com pré-operatório pronto podem antecipar cirurgias com suporte completo e preços acessíveis

Agência de Conteúdo DN
06 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Economia do Mar: Ceará tem vocação marítima; falta estratégia marítima

É o que diz o economista Marcos Holanda, ex-presidente do BNB, para quem o potencial da economia do mar no Ceará é real e para o presente

Egídio Serpa
06 de Novembro de 2025
Aeris.
Negócios

Em meio à crise do setor eólico, prejuízo da Aeris mais que dobra em um ano

Empresa apresentou prejuízo líquido de R$ 144,4 milhões neste trimestre

Letícia do Vale
05 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

CNI diz que Selic a 15% sufoca economia e isola o Brasil

Pesquisa aponta que 80% das empresas industriais acusam a taxa de juros elevada como a principal dificuldade para a tomada de crédito de curto prazo

Egídio Serpa
05 de Novembro de 2025
Negócios

Negócios

Negócios

Negócios

