Nubank fora do ar? Banco diz que instabilidade em aplicativo já foi resolvida

Usuários do aplicativo do Nubank têm relatado problemas para acessar o banco digital nesta quarta-feira (17). O site DownDetector, que monitora serviços online em tempo real, registrou um pico de 719 notificações de instabilidade por volta de 11h, situação que perdurou ao longo do dia.

Em resposta a um usuário da rede social X, antigo Twitter, o Nubank confirmou que a plataforma passou por "uma oscilação" mas que o problema já teria sido resolvido e que os acessos estariam sendo normalizados gradualmente.

"Caso siga com problemas, é só nos chamar pelos canais de atendimento oficiais", solicitou a empresa ao cliente.