Nubank justifica postagem de CEO Cristina Junqueira: 'Não endossa conteúdos'

Após ser alvo de "boicotes" de clientes, o Nubank negou qualquer parceria com a empresa de vídeos Brasil Paralelo. Em comunicado nesta quarta-feira (19), a instituição reiterou que o banco digital "não patrocina essa organização" e é apartidário. O posicionamento ocorreu dois dias após a CEO e sócia-fundadora do banco digital, Cristina Junqueira, publicar nas redes sociais um convite de um evento da produtora.

"Nossa co-fundadora [Cristina Junqueira] recebeu — e agradeceu — um convite para o lançamento de um livro de um autor canadense, organizado em parceria com um veículo de comunicação. Reiteramos que Cristina Junqueira não tem qualquer parceria com os organizadores do evento, e que o Nubank não patrocina essa organização nem endossa seus conteúdos", diz nota.

O banco ainda comentou sobre a publicação de um ex colaborador do Nubank que hoje é funcionário da produtora de vídeos. "Existem menções ao perfil de um ex-funcionário do Nubank que hoje trabalha no veículo de comunicação citado nas redes. Por respeito à proteção de direitos de funcionários e ex-funcionários, não divulgamos informações pessoais ou histórico profissional", continua.

As ações do Nubank (ROXO34) na tiveram queda de 1,33% na B3, bolsa de valores brasileira. Com o boicote, diversos internautas classificaram o banco digital como "conservador" e "apoiador da extrema-direita". O Nubank rebateu as acusações.

"O Nubank tem uma postura apartidária e não se associa a movimentos políticos, religiosos ou ideológicos. Possuímos um Código de Conduta que promove os direitos humanos, estabelece um padrão ético rigoroso, e não tolera atividade ilícita, discriminatória e abusiva de nenhum tipo", pontuou.

Entenda polêmica

Clientes do "roxinho" ameaçaram boicote a empresa após o posicionamento de Cristina Junqueira. Em publicação nas redes sociais na segunda-feira (17), Junqueira mostrou um convite para o "We Who Wrestle With God", evento organizado pela produtora de vídeos Brasil Paralelo. O circuito de palestras contará com a presença do canadense Jordan Peterson, psicólogo conservador.

Com o post, internautas criticaram o posicionamento da executiva e ameaçaram deixar o banco. "Olha, se você tá no Nubank, pensa se deve realmente usufruir deste serviço. A CEO da Nubank divulgando evento do Brasil Paralelo é bizarro e nojento", escreveu uma pessoa.

Legenda: Cristina Junqueira compartilhou o convite no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Na publicação, Junqueira agradeceu o convite e ainda marcou os perfis do Brasil Paralelo e Jordan Peterson. A CEO revelou ao Painel S.A. da Folha de S. Paulo que o banco não possui parceria ou vínculo com a produtora de vídeos.

Leia nota na íntegra

