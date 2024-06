Clientes do Nubank ameaçam 'boicote' após post de CEO Cristina Junqueira

O Nubank entrou para os Trending Topics do X, antigo Twitter, nesta terça-feira (18). Clientes do "roxinho" ameaçaram boicote a empresa após o posicionamento de Cristina Junqueira, sócia-fundadora e CEO do banco digital.

Em publicação nas redes sociais, Junqueira mostra um convite para o "We Who Wrestle With God", evento organizado pela produtora de vídeos Brasil Paralelo. O circuito de palestras contará com a presença do canadense Jordan Peterson, psicólogo e conservador.

Com o post, internautas criticaram o posicionamento da executiva e ameaçaram deixar o banco. "Olha, se você tá no Nubank, pensa se deve realmente usufruir deste serviço. A CEO da Nubank divulgando evento do Brasil Paralelo é bizarro e nojento", escreveu uma internauta. "Decidi fechar minha conta no Nubank. Que morram abraçados no Brasil Paralelo. Tem algum desses bancos virtuais que não seja uma filial de Chernobyl?", questionou outro.

Legenda: Cristina Junqueira compartilhou o convite no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Na publicação, Junqueira agradeceu o convite e ainda marcou os perfis do Brasil Paralelo e Jordan Peterson. A CEO revelou ao Painel S.A. da Folha de S. Paulo que o banco não possui parceria ou vínculo com a produtora de vídeos.

Brasil Paralelo

A produtora de vídeos e filmes foi fundada em 2016, em Porto Alegre. "Os Originais BP englobam documentários, séries, trilogias, entrevistas, programas e cursos. Produzimos até um filme. Os temas variam entre história, ciência política, filosofia, arte, atualidades e economia, dentre outros", diz site da empresa.

É considerada conservadora e negacionista. Dentre o seu acervo está um documentário sobre o agressor de Maria da Penha.