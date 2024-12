Novo salário mínimo: entenda o que muda e qual será o valor da remuneração em 2025

Após o presidente Lula (PT) sancionar nova regra, o salário mínimo brasileiro terá ganho real de 2,5% em 2025. A decisão ocorreu após o Senado Federal aprovar, no último dia 20, o projeto de lei (PL) que integra o pacote de cortes de gastos do Governo Federal e limita o reajuste da remuneração.

A aprovação do PL é considerada uma vitória para o Governo Lula, já que é a principal forma de reduzir despesas e deve render ao governo uma economia de R$ 15,3 bilhões em dois anos, segundo o jornal O Globo.

A mudança irá afetar trabalhadores do setor privado e boa parte dos beneficiários do INSS, já que 70% deles têm como base o valor do piso salarial.

Desde o ano passado, o salário mínimo é atualizado de acordo com a inflação do ano anterior e com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes, garantindo o ganho real para os trabalhadores.

A regra foi retomada pelo presidente Lula após quatro anos praticamente sem ganho real: nesse período, o único ganho real foi de 0,39%, em 2023. Por conta dessa atualização, neste ano houve um aumento efetivo de 5,64% nos rendimentos de quem recebe a remuneração.

A partir de 2025, a maior mudança é que haverá um teto para o ganho real do salário mínimo, orçado em 2,5% – o mesmo definido para o aumento de despesas totais do Governo Federal.

Qual será o valor do novo salário mínimo em 2025?

Com a sanção do governo, o salário será de R$ 1.518 no ano que vem. Atualmente, o valor é de R$ 1.1412.