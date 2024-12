Saiba o que fazer se ganhar o prêmio da Mega da Virada de 2024

A Mega da Virada acontece nesta terça-feira (31), às 20h, quando a Caixa Econômica Federal sorteará o prêmio estimado em R$ 600 milhões - o maior da história.

É possível fazer apostas até às 18h desta terça, tanto presencialmente, nas lotéricas de todo o País, quanto virtualmente, pelo portal das Loterias CAIXA, app ou Internet Banking da instituição financeira federal. O preço de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 5.

O concurso tem um diferencial: o prêmio não acumula. Se ninguém acertar a faixa principal, de seis números, o montante é dividido entre aqueles que acertaram cinco números, e assim por diante.

Veja também Negócios Com quantos números ganha a Mega da Virada? Negócios Saiba até que horas pode jogar na Mega da Virada

Por isso, é importante não deixar de conferir o bilhete de aposta, mesmo que não tenha acertado os seis números. O resultado será publicado no site das Loterias Caixa logo após o sorteio, que será transmitido ao vivo no canal do YouTube da instituição financeira.

COMO RECEBER O PRÊMIO

Para retirar o prêmio, é preciso comparecer à Caixa Econômica ou Lotérica, conforme as regras da Mega Sena. É preciso apresentar o comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação na Agência da Caixa.

Prêmios de apostas realizadas no portal ou no app Loterias CAIXA, cujo valor seja até R$ 2.259,20, poderão ser recebidos em qualquer agência da Caixa, unidade lotérica ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago, à escolha do apostador.

Caso a opção seja receber em uma lotérica, é preciso apresentar o comprovante impresso da aposta – que possui um código de barras – além de apresentar o código de resgate de seis números, numeração gerada no portal Loterias Caixa, com prazo de validade de 24 horas.

Vale lembrar, que os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Veja também Negócios Quantos ganhadores a Mega da Virada teve em 2023? Relembre a premiação Negócios Mega da Virada: saiba quais os números mais sorteados da história do prêmio

QUAL É O VALOR DO PRÊMIO?

O valor da Mega da Virada pode chegar a R$ 600 milhões. A distribuição dos prêmios será feita da seguinte maneira:

Seis acertos (sena): R$ 600 milhões para a primeira faixa;

Cinco acertos (quina): R$ 120 milhões para a primeira faixa;

Quatro acertos (quadra): R$ 120 milhões para a primeira faixa.

COMO APOSTAR

Para quem deseja testar a sorte, as apostas da Mega da Virada podem ser realizadas de forma online pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal Loterias Caixa.

Clientes do banco também podem apostar pelo internet banking. Para quem preferir o presencial, basta usar o volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.