Saiba que horas é o sorteio da Mega da Virada

O sorteio da Mega da Virada ocorre nesta terça-feira (31), a partir das 20h, e é transmitido ao vivo no perfil da Caixa Econômica Federal no Facebook e também no canal do YouTube. O prêmio estimado do concurso é de R$ 600 milhões, que não é cumulativo.

As apostas podem ser realizadas até às 18h desta terça, tanto presencialmente, nas lotéricas de todo o País, quanto virtualmente, pelo portal das Loterias CAIXA, app ou Internet Banking da instituição financeira federal.

O valor milionário não é cumulativo, então se ninguém acertar os seis números sorteados, a quantia será dividida entre os acertadores da segunda faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante. O preço de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 5.

COMO JOGAR NA MEGA DA VIRADA?

Para faturar o prêmio, os interessados devem ser estratégicos na hora de escolher entre os diferentes tipos de apostas disponíveis. São elas:

Aposta simples : nesta categoria, os apostadores podem marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. É importante lembrar que o valor da aposta aumenta conforme a quantidade de algarismos selecionados.

: nesta categoria, os apostadores podem marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. É importante lembrar que o valor da aposta aumenta conforme a quantidade de algarismos selecionados. Bolão : prometendo maiores chances de vitória, o “bolão” permite que várias pessoas realizem uma aposta em grupo. Neste caso, os participantes devem preencher o campo próprio da categoria no volante ou solicitar ao atendente da loteria. Nas casas lotéricas, também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas unidades.

: prometendo maiores chances de vitória, o “bolão” permite que várias pessoas realizem uma aposta em grupo. Neste caso, os participantes devem preencher o campo próprio da categoria no volante ou solicitar ao atendente da loteria. Nas casas lotéricas, também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas unidades. Surpresinha: ideal para os que acreditam em destino ou confiam na própria sorte, a categoria permite que o sistema das Loterias sorteie os números do apostador.

VALORES DAS APOSTAS

Caso o apostador escolha realizar seu palpite presencialmente, ele deverá desembolsar, no mínimo, R$ 5 por seis números. A quantidade máxima de algarismos, 20, custa R$ 193.800. Veja valores:

6 números por R$ 5

7 números por R$ 35

8 números por R$ 140

9 números por R$ 420

10 números por R$ 1.050

11 números por R$ 2.310

12 números por R$ 4.620

13 números por R$ 8.580

14 números por R$ 15.015

15 números por R$ 25.025

16 números por R$ 40.040

17 números por R$ 61.880

18 números por R$ 92.820

19 números por R$ 135.660

20 números por R$ 193.800

Números mais sorteados na Mega da Virada

10 (5 vezes)

05 - 33 (4 vezes)

03 - 20 - 34 - 36 - 58 - 41 - 56 (3 vezes)

02 - 04 - 11 - 12 - 17 - 18-22 - 32 -35-37 - 38 - 40 -42 - 46 - 51 - 53 (2 vezes)

Os números em questão fazem parte de um levantamento histórico feito pela Caixa a partir de 2009, ano que a Mega da Virada ganhou o formato atual.

Segundo esse recorte, São Paulo é a cidade com maior número de bilhetes premiados. Nesse período, 30 apostas tiveram vencedores em lotéricas paulistas.