Novo espaço para eventos do Rock in Rio é batizado de 'Imagine', música de John Lennon; confira

Um novo complexo de entretenimento destinado ao fomento da indústria criativa será construído no Rio de Janeiro. Chamado de "Imagine", inspirado na canção homônima de John Lennon, o espaço foi anunciado nesta quinta-feira (5) pela Rock World, empresa que gerencia o Rock in Rio. A previsão é de conclusão em 2028.

O projeto será feito em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro e com a Genial Investimentos e estará localizado na área do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O investimento gira em torno de R$ 1,3 bilhão, informou Rodolfo Riechert, CEO da Genial, em entrevista à Valor Econômico.

Segundo o g1, o novo parque de eventos terá capacidade para 100 mil pessoas por dia e 385 mil metros quadrados, podendo receber shows e eventos esportivos, culturais e corporativos. A expectativa é de que o projeto gere um impacto financeiro de R$ 9,2 bilhões na economia fluminense e crie mais de 140 mil postos de trabalho.

"Isso aqui é [vai ser] uma Disneylândia", opinou o CEO da Genial Investimentos.

Espaço terá 'museu olímpico' e hub criativo

O "Projeto Imagine" está previsto para ser concluído apenas em janeiro de 2028.

Segundo o presidente da Rock World e idealizador do Rock in Rio, Roberto Medina, o espaço servirá para destacar o talento brasileiro. "Não quero ser simplesmente lembrado como o criador do Rock in Rio e do Imagine. Quero ser lembrado como uma pessoa que não desiste do Rio de Janeiro", disse ele.

Uma das estruturas que farão parte do novo espaço é o Rock in Rio Factory, um local de aprendizado sobre as etapas de criação e realização de um festival de música. Outra estrutura prevista é o Imagine Anfiteatro, que promete ser o maior anfiteatro da América Latina e terá capacidade para 40 mil pessoas.

O projeto contará ainda com um museu sobre a história das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, e um hub criativo inspirado em espaços semelhantes em Miami e em Honolulu, no Havaí, para conectar jogos, audiovisual, gastronomia, música e arte contemporânea.

Legenda: O novo complexo terá ainda uma pista de gelo Foto: Reprodução

Outras atrações planejadas são uma "aldeia de gelo", com pista de patinação no gelo, e lojas de chocolates. Haverá, ainda, um espaço corporativo e um resort com 750 apartamentos, que estará integrado ao complexo.

A entrada no parque será, inicialmente, gratuita. "A ideia inicial é que não tenha cobrança de nada. Você vai ter um monte de atrações. E as atrações, obviamente, cada um vai ter seu modelo de negócio para atrair retorno em cima do que está sendo ofertado", disse Rodolfo Riechert.

Rock in Rio

O Rock in Rio, organizado pela Rock World, está previsto para ocorrer nos dias 13 e 22 deste mês de setembro, na Cidade do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro. Estão confirmadas atrações como Katy Perry, Shawn Mendes, Avenged Sevenfold, Ed Sheeran, Imagine Dragons e outras.