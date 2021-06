Novo decreto libera aulas presenciais do ensino médio e cinemas no Ceará

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta sexta-feira (11), a liberação para o retorno das aulas presenciais do ensino médio de escolas públicas e privadas, além da abertura de bibliotecas, museus e cinemas. As flexibilizações ocorrerão em quase todo o Ceará, exceto para a região do Cariri.

O novo decreto vale a partir de segunda-feira (14) — portanto, as restrições permanecem neste fim de semana (12 e 13 de junho). Pelas novas regras, o toque de recolher permanece das 23 às 5 horas.

Também serão liberados os espaços públicos para a prática de esportes, como areninhas. Haverá, ainda, a ampliação da capacidade de público de igreja e academias. Os detalhes para esses setores serão definidos no documento ainda a ser publicado no Diário Oficial, entre hoje e amanhã.

No decreto anterior, já havia sido ampliado o horário de funcionamento de restaurantes e shoppings até as 22h em todas as regiões, exceto Cariri. Outro relaxamento foi em relação aos eventos corporativos, que serão liberados a partir de 14 de junho.

Camilo disse que a situação epidemiológica encontra-se estável com a queda do número de casos e óbitos, mas ainda há maior preocupação com a região do Cariri cearense.

O secretário da Saúde do Estado, Dr. Cabeto, frisou que, apesar da tendência de estabilidade, é necessário manter as medidas de isolamento e uso sistemático da máscara de proteção.

“Para deixar de usar máscara, precisamos ter um ambiente de baixa transmissão viral”, disse.

Nesta quinta-feira (10), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, faria um "parecer" para desobrigar o uso da máscara por quem já foi vacinado contra a Covid-19 ou quem já teve a doença.

Cabeto enfatizou que o cenário no Cariri cearense ainda é de números expressivos de atendimento em Unidades de Pronto Atendimento (Upas) e ocupação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermarias.

Legenda: O novo decreto passa a vigorar nesta segunda-feira (14/6) Foto: Reprodução

