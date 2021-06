Feirantes se reúnem com a Prefeitura e estão otimistas sobre volta do setor em Fortaleza

A liderança da Associação Feiras Livres de Fortaleza se reuniu nesta terça-feira (8) com o vice-prefeito, Élcio Batista, e o titular da Secretaria Municipal da Gestão Regional, João Pupo, para debater sobre o retorno das feiras livres. A categoria saiu otimista do encontro e espera a liberação das atividades já no próximo decreto, previsto para ser divulgado na sexta-feira (11).

“Estamos felicíssimos com tudo que foi apresentado. Haverá um ordenamento da feira, cadastramento dos feirantes e um novo modelo de trabalho”, disse João Evangelista de Sousa, líder da entidade.

Legenda: Representantes da categoria saíram otimistas da reunião com vice-prefeito e secretário Foto: Divulgação / Associação Feiras Livres de Fortaleza

“Esperamos que nossa conversa sensibilize o comitê [Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus], e as feiras sejam liberadas na sexta”, projetou.

De acordo com a entidade, há pelo menos 20 mil feirantes em atividade, distribuídos nas cerca de 400 feiras da Capital. A expectativa é de que todas possam ser realizadas, mas com restrições.

No último decreto, em 29 de maio, foi permitido o funcionamento do Polo de Artesanato da Beira Mar, conhecido como Feira da Beira-mar.

Segundo os feirantes, são pontos apresentados e já acatados:

A identificação, cadastro e legalização dos profissionais, feirantes, ambulantes e autônomos de Fortaleza;

A padronização das feiras;

A identificação dos montadores e dos feirantes, através de batas e crachás;

Registro do espaço usado pela classe;

Banheiros químicos;

Lixeiras ecológicas;

Fiscalização;

Segurança;

Demarcação setorial dos tipos de mercadoria no layout da feira;

Criação de um local para embarque e desembarque das mercadorias, em locais previamente definidos;

Criação de linhas de créditos para a classe e capacitação além de contar com o poder público como avalista em compras de matérias em quantidades maiores para que a classe possa ter condições de lucros;

Em caso de locais não oferecer as condições adequadas aos feirantes, que seja feita uma infraestrutura nesses locais.

O QUE PODE FUNCIONAR PELO ATUAL DECRETO

Comércio de rua: 10h às 19h

Comércio em shopping: 12h às 22h

Restaurantes: 10h às 22h (com capacidade de até 50%)

Toque de recolher: 23h às 5h

*os novos horários não valem para o Cariri, que segue com restrições

