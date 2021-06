Novo decreto do Ceará amplia horário de shoppings e restaurantes, menos no Cariri

O funcionamento de atividades comerciais como restaurantes e shoppings no Ceará será ampliado até as 22h em todas as regiões, exceto Cariri, a partir de segunda-feira (7). Novo decreto vai liberar ainda eventos corporativos com protocolos e restrições de capacidade a partir do próximo dia 14 de junho, segundo Camilo Santana.

A ampliação dos horários será possível por mudança no toque de recolher, que entrará em vigor somente às 23h. As atividades estavam sendo encerradas às 21h desde o dia 17 de maio.

Anúncio foi realizado por meio de live no fim da tarde desta sexta-feira (4). Decreto será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) neste sábado (5).

A expectativa de empresários era exatamente que os pequenos eventos fossem liberados. Setor está parado desde o fim do ano passado e tem sofrido com as restrições impostas nos decretos. Sindicato relatou demissão de 52% dos funcionários do segmento.

VALEM A PARTIR DE SEGUNDA (7), TODOS OS DIAS DA SEMANA

Comércio de rua: 10h às 19h

Comércio em shopping: 12h às 22h

Restaurantes: 10h às 22h (com capacidade de até 50%)

Toque de recolher: 23h às 5h

*os novos horários não valem para o Cariri, que segue com restrições

Preocupação com o Cariri

Segundo o governador, a macrorregião do Cariri permanecerá, "por precaução" com as medidas mais restritivas, em virtude do número de atendimentos por Covid-19 ainda seguir alto.

Indicadores evidenciados pelo secretário da Saúde Dr. Cabeto mostram que o Cariri apresenta números preocupantes em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria.

Covid-19 no Ceará

No panorama do resto do estado há redução da taxa de positividade e atendimentos em emergências e UPAs, principalmente em Fortaleza. Conforme o secretário, a taxa de reprodução do vírus também se mantém em estabilidade no território cearense.

Não houve, porém, redução do índice de transmissão da doença em relação à última semana, o que, segundo Cabeto, ainda inspira cautela. "Os dados são positivos, mas ainda é preciso ter prudência"

Durante a live, o titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) compartilhou que há uma queda na mortes de idosos por Covid-19, fato que "é com certeza um reflexo da vacinação". A proporção de casos de Covid entre pacientes de 60 a 80 anos também caiu nas últimas semanas.