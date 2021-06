Parecer vai desobrigar uso de máscara por vacinado ou quem já teve Covid, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, nesta quinta-feira (10), que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prepara um "parecer" para desobrigar o uso da máscara por quem já foi vacinado contra a Covid-19 ou quem já teve a doença.

A medida é criticada por especialistas.

"Ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que já foram vacinados ou que já foram contaminados para tirar este símbolo que, obviamente, tem sua utilidade para quem está infectado", afirmou Bolsonaro em uma solenidade no Palácio do Planalto para lançamento de programas do Ministério do Turismo.

Em seu discurso, o presidente insistiu no tratamento com hidroxicloroquina e ivermectina, que não têm eficiência contra a Covid-19.

Uso de máscara é obrigatório

Desde julho de 2020, o uso de máscara é obrigatório no Ceará. Pela norma, estabelecimentos, públicos ou privados, só́ podem autorizar o ingresso ou a permanência de pessoas com máscaras de proteção. O mesmo vale para o interior de transporte publico e em áreas comuns de condomínios de residências, apartamentos, prédios comerciais e similares.

O descumprimento da medida pode resultar em multa, conforme a lei nº 17.261, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 13 de agosto de 2020.