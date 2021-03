Nova fábrica da Fyber no Ceará começa a produzir em julho e deve gerar 70 empregos

A produção na nova fábrica da Fyber, marca de buggies cearense, deverá ter início no próximo mês de julho deste ano, gerando cerca de 70 empregos e tendo capacidade de lançar até 200 veículos no mercado por ano. A informação foi confirmada pela Axxola GmbH, empresa alemã que assumiu o controle da marca.

A produção inicial será operada em uma fábrica provisória no município de Paracuru, a 100 quilômetros de Fortaleza, e poderá ser ampliada para lançar até 500 buggies por ano.

Contudo, para aumentar o potencial da marca, a Axxola deverá construir uma fábrica definitiva nos próximos anos. Com um investimento de cerca de R$ 30 milhões, como adiantado pelo Sistema Verdes Mares, a unidade deverá ter 62 mil metros quadrados e contará com um projeto de arquitetos espanhóis e cearenses.

Segundo informações da empresa, o projeto teve as dunas e as praias do Ceará como inspiração para criação do modelo.

Previsão

A fábrica definitiva da Fyber deverá ser concluída até o segundo trimestre de 2023 e deverá gerar cerca de 100 empregos, podendo produzir até 1.000 buggies por ano.

“Hoje, cerca de 2.000 buggies Fyber são utilizados por guias profissionais no Ceará. Alguns deles têm mais de 20 anos e existem buggies de uso diário que datam de 1987 e proporcionam momentos memoráveis a cerca de 1 milhão de turistas todos os anos. Uma incrível prova de qualidade”, relatou Dirk Wittenborg, CEO da Axxola.

Bom humor

Segundo Wittenborg, a decisão de investir na Fyber tem relação ao bom humor relacionado aos passeios de buggy, que são tradicionais no estado do Ceará.

Legenda: Nova fábrica da Fyber poderá produzir até 1 mil veículos por ano a partir de 2023 Foto: Divulgação

"Sempre que via pessoas em um buggy Fyber, elas ficavam de bom humor e com um grande sorriso no rosto. Parece que a marca e os buggies criaram algo que fica aquém no agitado mundo digital de hoje, trazendo ótimas lembranças para quem faz os passeios ou quem dirige seu Fyber particular. Só a ideia de produzir muitos momentos memoráveis na vida das pessoas e ter a chance de possuir e desenvolver uma marca com tantas forças emocionais já faz o projeto valer a pena. Muitos anos visitando Paracuru para kitesurf e o apreço pela cidade e sua gente tornou óbvia a escolha de construir aqui a nova fábrica”, disse.

Histórico

Idealizado por Rogério Farias, criador da Troller, e Milton Nunes em 1983, no Ceará, a Fyber foi umas das pioneiras do mercado de buggies, se tornando líder na categoria.

Legenda: Modelo Fyber 3000 Foto: Divulgação

Ao todo, foram produzidas cerca de 15 mil unidades ao longo dos anos, em modelos como Dunas, FyberStar e Fyber2000.