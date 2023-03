Mulher mais rica do mundo volta ao top 10 de bilionários; veja fortuna

Françoise Bettencourt Meyers retornou ao grupo dos 10 maiores bilionários da atualidade. Ela é a mulher mais rica do mundo e ocupa a 9ª posição do ranking de bilionários da Forbes. Bettencourt, neta do fundador da L'Oréal, teve uma alta no patrimônio após receber mais de US$ 2 bilhões de dólares. Atualmente, a fortuna da executiva é de US$ 90,1 bilhões. As informações são do g1.

Com 69 anos, a francesa é vice-presidente do conselho da L'Oréal e é neta de Eugène Paul Louis Schueller, fundador da maior empresa de cosméticos e beleza do mundo.

Desde 1997, Françoise é membro do Conselho da empresa. Com a morte da mãe, Liliane Bettencourt, em 2017, aos 94 anos, ela herdou a fortuna da matricarca, agora tendo um terço (33%) das ações da empresa. Em 2018, conforme a Forbes, ela apareceu na lista de mulheres mais ricas do mundo.

Após ter lucros durante a pandemia, inovando no mercado com oferta diversificada de produtos, em 2021, segundo a Bloomberg, ela figurou em primeiro lugar. Além de executiva, Françoise é escritora, pianista e filantropa. Atualmente ela preside a fundação da família.

TOP BILIONÁRIOS

Bernard Arnault, CEO da LVMH, controladora da grife Louis Vuitton, com US$ 225,9 bilhões

Elon Musk, CEO da Tesla, com US$ 196,3 bilhões

Jeff Bezos, fundador da Amazon, com US$ 125,8 bilhões

Larry Ellison, cofundador da Oracle, com US$ 115,6 bilhões

Bill Gates, fundador da Microsoft, com US$ 109,8 bilhões

Warren Buffett, megainvestidor, com US$ 106,1 bilhões

Michael Bloomberg, fundador da Bloomberg L.P., com US$ 94,5 bilhões

Carlos Slim, empresário do ramo de telecomunicações, com US$ 94,4 bilhões

Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L'Oréal, com US$ 90,1 bilhões

Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft, com US$ 89,7 bilhões