Mudança no rol da ANS vai deixar os planos de saúde mais caros? Entenda

Agora que os planos de saúde não são mais obrigados a cobrir tratamentos que não constam na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), clientes desses serviços devem ser obrigados a desembolsar valores maiores para suprir suas necessidades de atendimento médico.

Isso porque pode ser necessário o pagamento opcional de cobertura ampliada ou aditivo de contrato para os procedimentos extras. Pessoas com doenças raras serão as mais impactadas.

Na última quarta-feira (8), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o rol da ANS deve ser taxativo. Isso significa que, em tese, as empresas estão amparadas pelo órgão para recusarem os pedidos fora da listagem.

Dessa forma, os recursos terapêuticos passam a ser pagos pelo próprio consumidor. Contudo, a decisão prevê três condições para tratamentos não contemplados no rol. São elas:

Não haver tratamento substituto para o paciente;

A comprovação de que o modelo é eficaz e tem respaldo científico;

As recomendações de órgãos técnicos de renome nacional e estrangeiro.

A situação pesará no orçamento dos consumidores que já devem sentir reajuste de até 15,5% dos planos de saúde individuais neste ano, o maior em 22 anos.

Em alguns casos, os custos a mais são inviáveis economicamente para famílias que dependem de terapias para a sobrevivência, como a da fisioterapeuta Juliana Monteiro, de 30 anos.

Ela e a esposa, a maquiadora Denilza Monteiro, de 30 anos, são mães do João Miguel, de um ano e sete meses, que nasceu com a síndrome rara de Fires. A criança tem encefalite autoimune e neutropenia congênita, necessitando do atendimento médico domiciliar e outras terapias.

As mães encararam uma batalha judicial de dois meses, incluindo quatro liminares, até o STJ determinar que o plano de saúde pagasse o chamado ‘home care’.

“Mesmo antes da votação, a operadora entrou com o pedido de anulação do 'home care' alegando o rol taxativo...Graças a Deus, a justiça foi feita pelo STJ”, relembra Juliana.

Juliana Monteiro Fisioterapeuta e mãe do João Miguel “A gente acompanhou a votação e, a cada voto a favor desse absurdo que é o rol taxativo, era uma facada que recebíamos. Foi muito choro, muito desespero, muita dor”, relata.

Agora, a família teme que a vitória judicial seja revertida e que outros procedimentos para a criança não possam ser cobertos pelo plano.

“O nosso maior desespero também foi saber que o meu filho precisa fazer um tratamento therasuit, que custa R$ 35 mil. Estávamos esperançosos de conseguir pela Justiça. Isso dói demais. Ou seja, o meu filho não perdeu 'home care' ainda, mas perdeu tratamentos”, lamenta.

O therasuit é voltado para a reabilitação motora, mas João também precisa de terapia visual e ocupacional. Além disso, é necessário o uso do quimioterápico mabthera (rituximabe), que não está no rol da ANS. Duas ampolas do medicamento custam R$ 4, 7 mil. Ele precisa de quatro.

Juliana Monteiro Fisioterapeuta e mãe do João Miguel “Não é só o meu filho com síndrome rara, as crianças com autismo, as pessoas com câncer, o Brasil inteiro perde com essa decisão, porque você não sabe o dia de amanhã. Se hoje eu descobrir que tenho um câncer, eu não tenho tratamento. Quantas pessoas vão morrer esperando?”, questiona.

“O rol taxativo mata, é assassino. É um assassinato à saúde privada do Brasil. Atinge todos os brasileiros”, complementa.

A mudança deixará os planos de saúde mais caros?

Na prática, a decisão não abre margem para alterações de valores, mas a cobrança desses serviços por fora elevará as despesas com saúde das famílias. As empresas afirmam que a medida pode, na verdade, aliviar os custos, segundo a Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge).

“Quanto ao aumento de valor, é exatamente o contrário, a decisão do STJ deverá trazer mais segurança para o conjunto de beneficiários, pois o acesso à saúde das pessoas será garantido com base em evidências científicas sólidas, seguras, eficazes e equilibradas”, afirmou, em nota.

Para o advogado Gerson Sanford, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), apesar de as operadoras alegarem que essa previsibilidade deve diminuir o percentual de reajuste em 2023, não há garantias sobre isso.

Ele exemplifica que o mesmo argumento foi utilizado pelas companhias aéreas para cobrar pelo despacho de malas, ainda em 2020, mas não se refletiu na diminuição do preço para o consumidor final, após quatro anos da mudança.

O Diário do Nordeste questionou à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sobre como ficarão as fiscalizações sobre as cobranças de serviços extras. Em uma extensa nota, o órgão trouxe informações sobre a decisão, o que é o rol e a taxatividade e as exceções definidas no julgamento. Contudo, não respondeu ao questionamento.

"Importante ressaltar que a Agência vem aprimorando sistematicamente o processo de atualização do rol, tornando-o mais ágil e acessível, bem como garantindo extensa participação social e primando pela segurança dos procedimentos e eventos em saúde incorporados, com base no que há de mais moderno em ATS - avaliação de tecnologias em saúde, primando pela saúde baseada em evidências", afirmou a ANS no comunicado.

Por que os custos podem subir?

Os beneficiários que travam uma luta contra uma doença que não consta no rol terão de lidar com negativas frequentes do plano – que estarão resguardados pelo ANS para isso.

Portanto, haverá três opções: pagar do próprio bolso, recorrer ao Sistema Único de Saúde (Sus) ou ingressar com uma ação na Justiça.

“Tende a elevar o preço porque, se precisar além, terá que comprar mais serviços…A mudança vai, na verdade, gerar uma maior judicialização e quantidade de negativas”, explica Gerson Sanford.

Os consumidores ainda poderão entrar na Justiça para ter o tratamento pago pelo plano?

Sim. O advogado Gerson Sanford explica que as judicializações podem continuar ocorrendo, além das exceções.

Ele orienta os seguintes procedimentos para o paciente que busca atendimento pelo plano para tratamentos fora do rol da ANS:

Primeiro, busque a operadora para um diálogo, pois a decisão de custear procedimentos fora do rol vai depender de cada uma;

Caso o plano de saúde negue o serviço, procure a ouvidoria da empresa de maneira formal e escrita;

Caso o problema persista, busque um advogado particular ou via defensoria pública para recorrer judicialmente. Neste caso, destaca, o relatório médico precisa estar "muito bem fundamentado, mostrando ter respaldo científico e que o tratamento é insubstituível";

Em casos mais urgentes, o processo judicial deve ser a primeira etapa, mas não impede que as demais sejam feitas paralelamente.

E como fazer quem não pode esperar pela reposta da Justiça?

Familiares e pacientes que têm recursos podem arcar com o tratamento para não esperar e depois solicitar o ressarcimento ao plano, sabendo da possibilidade de recusa ou perda da causa.

Quais serão os impactos da mudança?

Para Sanford, os consumidores serão duramente prejudicados, além da pressão para o Sistema Único de Saúde (SUS).

"As operadoras vão se sentir mais à vontade para aumentar a negativa de tratamento. Outra coisa é que já há uma lentidão para chegarem os medicamentos para doenças raras no Brasil. Agora, vão demorar muito mais e essas terapias novas não são necessariamente mais caras. Outro ponto é que esses tratamentos que não serão cobertos vão onerar o SUS", enumera.

Como o impacto chega ao Ceará?

O advogado Gerson Sanford, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), acredita que o impacto será ainda maior por haver duas grandes operadoras que dominam o mercado local.

"Os consumidores ficam sem muito opção. É mais fácil essas empresas sentarem numa mesa e decidirem como vão fazer, acordarem serem radicais e não fornecerem nada fora do rol. Há pouca concorrência", pondera.

Atualmente, há 695 operadoras de planos de saúde médico-hospitalares com beneficiários, no Brasil, segundo a Abramge.

Como buscar atendimento jurídico gratuito?

As famílias podem procurar a defensoria pública. Veja os contatos abaixo:

Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon)

Núcleo de Defesa da Saúde (Nudesa)

WhatsApp: (85) 98895-5436 (Demandas de saúde em geral)

WhatsApp: (85) 98433-0004 (Exclusivo para demandas de vaga em leito de UTI, transferência hospitalar e pacientes oncológicos).