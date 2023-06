Mercado de Hidrogênio Verde no Brasil será regulamentado em até um ano, diz senador Cid Gomes

O presidente da Comissão Mista sobre o Hidrogênio Verde (H2V) e senador Cid Gomes (PDT-CE) projeta a regulamentação do mercado desse combustível até o primeiro semestre de 2024. A previsão foi dada durante audiência pública, nesta segunda-feira (26), no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

Conforme Cid, “no máximo, no meio do ano que vem”, o País terá as diretrizes para oferecer segurança jurídica aos investidores.

Atualmente, o Ceará contabiliza quase dezenas de memorandos de entendimento de empresas interessadas em produzir o H2V. Contudo, um dos entraves para o setor é a ausência de um marco regulatório.

Questionado sobre a regulamentação também das usinas eólicas offshore, Cid disse que, neste momento, a agenda prioritária é estabelecer as regras para o desenvolvimento do combustível.

“[Sobre] as offshore, eu nem teria tanta pressa, embora a Petrobras, inclusive, já esteja manifestando publicamente a sua disposição de fazer investimentos. Ao meu juízo, o que é mais urgente e a gente tem que priorizar é um marco regulatório do hidrogênio verde”, afirmou, durante coletiva.

Segundo Cid, já há uma articulação com os ministérios envolvidos para discutir sobre as questões técnicas e o avanço da pauta.

