Magda Chambriard é aprovada por comitê da Petrobras; Conselho avalia nomeação na sexta (24)

A engenheira Magda Chambriard foi aprovada pelo Comitê de Elegibilidade (Celeg), nesta quarta-feira (22), para os cargos de conselheira e presidente da Petrobras. A nomeação da gestora ainda será avaliada pelo Conselho de Administração da companhia na sexta-feira (24).

A aprovação do comitê dá respaldo à indicação do presidente Lula (PT) para o comando da estatal. Chambriard foi definida como possível chefe da companhia logo após a demissão de Jean Paul Prates, em 14 de maio.

“O Celeg considerou que a indicação da Sra. Magda Chambriard preenche os requisitos necessários previstos nas regras de governança da companhia e legislação aplicável e está apta para ser apreciada pelo Conselho de Administração (CA), sendo, portanto, elegível para ambos os cargos”, enfatizou o comunicado da Petrobras.

Veja também Negócios Haddad discute com Kim Kataguiri sobre importações do Remessa Conforme: 'Para de lacrar' Negócios Enchentes no Rio Grande do Sul: como a catástrofe climática pode afetar a economia no Ceará?

A estatal informou ainda que, uma vez nomeada, a engenheira estará no Conselho até a primeira Assembleia Geral. Na ocasião, a indicação deve ser validada pela Assembleia de Acionistas, como prevê o rito tradicional.

TRAJETÓRIA

Magda Chambriard foi diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP) no governo Dilma Rousseff (PT), entre 2012 e 2016. É engenheira e começou a carreira na Petrobras em 1980, na área de produção.

A ex-diretora é também mestre em Engenharia Química, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Durante a transição do governo Lula, Chambriard atuou no grupo de energia. Atualmente, conforme suas redes sociais, ela é diretora da Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, desde abril de 2021.

A indicada à chefia da Petrobras era coordenadora de pesquisa de óleo e gás da Fundação Getúlio Vargas Energia.