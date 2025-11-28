Lula fará pronunciamento na TV sobre isenção do Imposto de Renda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará pronunciamento em cadeia de rádio e TV nacional para discursar sobre a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil.

Já gravado, o pronunciamento deve ir ao ar no domingo (30), às 20h30. A transmissão terá duração de cerca de seis minutos. O objetivo será exaltar a medida e classificá-la como uma das maiores conquistas do terceiro mandato de Lula.

A medida foi sancionada na última quarta-feira (26). Na prática, a nova regra prevê a isenção do imposto para quem ganha até R$ 5 mil reais.

A mudança passa a valer já a partir do dia 1º janeiro de 2026, incluindo descontos progressivos para rendas de até R$ 7.350.

Além dessa nova regra, o governo propõe taxação de 10% a pessoas que recebem mais de R$ 600 mil por ano.