Trabalhador terá economia de R$ 4,3 mil por ano com aumento da isenção do imposto de renda

O governo federal estima que o trabalhador brasileiro tenha uma economia anual de R$ 4,3 mil por ano quando a nova faixa de isenção do imposto de renda entre entrar vigor no País. A medida foi aprovada nesta quarta-feira (1º) por unanimidade na Câmara dos Deputados e agora segue para apreciação do senado.

O projeto, promessa de campanha do presidente Lula, concede isenção do tributo para quem ganha até R$ 5 mil mensais, atualmente o ganho para quem é isento é de cerca de R$ 3 mil.

Compensação à perda de receitas

O projeto aprovado prevê mecanismos para compensar a renúncia fiscal gerada pela isenção, que é estimada em R$ 25,8 bilhões anuais. A principal forma de compensação é o aumento da taxação sobre os "super-ricos".

A expectativa é que a tributação das altas rendas angarie R$ 34,12 bilhões. A proposta sugere uma cobrança adicional de até 10% para quem tem ganhos anuais situados entre R$ 600 mil e R$ 1,2 milhão.