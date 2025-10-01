Deputado convoca população para a 'ressurreição' de Raimundo do Queijo após gafe de vereador
Curioso ato popular, segundo De Assis Diniz, ocorrerá no domingo pela manhã no tradicional ponto de encontro liderado pelo comerciante
Segue repercutindo, nas redes e nos plenários, a gafe que transformou um minuto de silêncio em ato pitoresco e folclórico de Fortaleza: a falsa comunicação de morte do comerciante Raimundo do Queijo. Em tom de ironia, o deputado estadual De Assis Diniz (PT) convocou nesta quarta-feira (1º), durante sessão da Assembleia Legislativa, um curioso ato público: a “ressurreição de Raimundo do Queijo”. O evento simbólico, segundo ele, deve ocorrer no próximo domingo pela manhã, no tradicional ponto de encontro no Centro de Fortaleza.
Veja o vídeo:
A gafe, que se tornou viral em todo o País, foi protagonizada na véspera, na Câmara Municipal. Durante a sessão de terça-feira (30), o vereador Aguiar Toba (PRD) solicitou um minuto de silêncio pela suposta morte de Raimundo, um conhecido e icônico comerciante do Centro da Capital.
Entretanto, o homenageado está bem vivo, comemorando seus 90 anos com bolo e parabéns. A Casa teve de correr para cancelar o gesto fúnebre, mas não teve jeito: virou meme nas redes sociais.
O episódio já entrou para o anedotário popular. E, no meio disso tudo, Raimundo segue como símbolo da Fortaleza simples e popular que resiste ao tempo.