Deputado convoca população para a 'ressurreição' de Raimundo do Queijo após gafe de vereador

Segue repercutindo, nas redes e nos plenários, a gafe que transformou um minuto de silêncio em ato pitoresco e folclórico de Fortaleza: a falsa comunicação de morte do comerciante Raimundo do Queijo . Em tom de ironia, o deputado estadual De Assis Diniz (PT) convocou nesta quarta-feira (1º), durante sessão da Assembleia Legislativa, um curioso ato público: a “ressurreição de Raimundo do Queijo”. O evento simbólico, segundo ele, deve ocorrer no próximo domingo pela manhã, no tradicional ponto de encontro no Centro de Fortaleza.

A gafe, que se tornou viral em todo o País, foi protagonizada na véspera, na Câmara Municipal. Durante a sessão de terça-feira (30), o vereador Aguiar Toba (PRD) solicitou um minuto de silêncio pela suposta morte de Raimundo, um conhecido e icônico comerciante do Centro da Capital.

Entretanto, o homenageado está bem vivo, comemorando seus 90 anos com bolo e parabéns. A Casa teve de correr para cancelar o gesto fúnebre, mas não teve jeito: virou meme nas redes sociais.