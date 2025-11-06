Lucro da Pague Menos cresce 50% em um ano e atinge R$ 80 milhões; rede abre 6 novas lojas no Ceará

O lucro líquido da rede de farmácias Pague Menos (PGMN3) chegou a R$ 80,6 milhões no terceiro trimestre deste ano. O número representa um acréscimo de 49,6% sobre o resultado do mesmo período no ano passado, quando o valor foi de R$ 53,9 milhões.

Ao todo, a rede cearense encerrou o trimestre com 1.667 unidades, sendo 11 aberturas (seis delas no Ceará) e um fechamento. Desse total, 1.493 operam com a marca Pague Menos e 174 com a marca Extrafarma. O Estado fechou o trimestre com 285 unidades da empresa. Além disso, 62% de todas as lojas da rede estão localizadas no Nordeste.

O apurado de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de R$ 260,1 milhões no terceiro trimestre. O valor é 36,4% maior que o obtido no terceiro trimestre de 2024 (R$ 190,7 milhões).

Ticket médio do consumidor é de R$ 94,39

Em relação à performance de vendas, o crescimento total foi de 18%, 4,1% a mais em comparação ao mesmo período do ano passado.

No conceito mesmas lojas, o avanço foi de 17,6%. O quesito representa as lojas abertas há, pelo menos, 12 meses, o que ajuda a indicar se o crescimento é orgânico ou apenas resultado da abertura de novas unidades.

O valor médio das compras dos consumidores também teve alta. O ticket médio no terceiro semestre de 2025 chegou a R$ 94,39, representando um crescimento de 9,9% em um ano. Já a venda média mensal da rede atingiu R$ 831 mil.

Paralelamente, a base de clientes ativos apresentou incremento de 4,9% frente ao terceiro semestre de 2024, totalizando R$ 22,2 milhões.

Segundo a marca, o crescimento tem sido impulsionado pela otimização do portfólio de lojas. Um exemplo disso seria que as lojas com faturamento superior a um milhão de reais já representam 26% da base de lojas maduras.





