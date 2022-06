Lotérica de Santa Catarina ganha terceiro bolão do ano com Lotofácil

Uma lotérica em Blumenau, Santa Catarina, ficou famosa após ter dois bolões da Mega-Sena premiados em 2022. Nesta quarta-feira (8), o local voltou a ser o responsável por realizar uma aposta vencedora, mas dessa vez do concurso 2542 da Lotofácil.

A premiação de R$ 392.825,28 é menor que as outras, em que somente uma delas chegou a pagar R$ 117 milhões a um grupo, no fim de maio, formado inclusive por 10 apostadores já contemplados em concurso vencedor em janeiro e realizado no mesmo estabelecimento. Desta vez, a quantia foi menor, pois outros dois jogos, um em Brasília (DF) e outro em Retirolândia (BA), também venceram.

Diferente das duas outras ocasiões, em que a irmã do dono do local, Roberto Leitzke, escolheu as dezenas vencedoras, nessa semana, uma funcionária do local que indicou os números a serem escolhidos, informou o empresário ao portal Uol.

Essa não é primeira vez que um prêmio da Lotofácil é premiado na Lotérica da Velha. No mês de dezembro de 2021, por exemplo, um bolão com 15 cotas venceu o concurso 2390. Enquanto isso, em junho do mesmo ano, o local teve a aposta vencedora da Quina de São João, levando o prêmio total de R$ 204,8 milhões.

