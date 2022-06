Aposta ganhadora de R$ 117 milhões na Mega-Sena foi feita em lotérica de onde saiu R$ 36,7 milhões

A aposta vencedora da Mega-Sena, saída de Blumenau, no Vale do Itajaí, veio da mesma lotérica já premiada com o sorteio em janeiro deste ano. O jogo mais recente faz parte de um bolão com 42 pessoas que, juntas, levaram o prêmio total de R$ 117.557.270,98.

Em janeiro, o bolão vencedor tinha 27 cotas e levou o total de R$ 36,7 milhões também na Lotérica da Velha, de Santa Catarina.

O resultado dos dois sorteios foi publicado pela Caixa Econômica Federal e confirmado por uma funcionária da lotérica em questão, segundo informou o portal G1.

Confira as dezenas sorteadas nos sorteios:

31 de maio de 2022: 08 - 09 - 17 - 19 - 33 - 56

29 de janeiro de 2022: 14 - 20 - 21 - 31 - 49 - 52

Outros sorteios

Mas não é só da Mega-Sena que a Lotérica da Velha pode se orgulhar. No mês de dezembro de 2021, por exemplo, um bolão com 15 cotas venceu o concurso 2390 da Lotofácil.

Enquanto isso, em junho do mesmo ano, o local teve a aposta vencedora da Quina de São João, levando o prêmio total de R$ 204,8 milhões.

