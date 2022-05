Mega-Sena 2485: três apostas do Ceará acertam a quina e levam mais de R$ 46 mil

Três apostadores do Ceará acertaram a quina da Mega-Sena e levaram para casa R$ 46.388,86 cada. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio principal acumulou para R$ 120 milhões, que serão sorteados na próxima terça-feira (31).

Os números sorteados no concurso 2485 da Mega-Sena foram: 05 - 12 - 32 - 38 - 47 - 60.

Duas das apostas premiadas com a quina foram de Fortaleza e uma de Sobral. Todas foram apostas simples, em que o apostador paga R$ 4,50 para escolher seis números.

Ao todo, 147 pessoas no País acertaram a quina no sorteio da Mega-Sena e 13.488 apostas fizeram a quadra, ganhando R$ 923,68 cada apostador.

Probabilidades

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. O de ganhar a quina é de 154.518.

Já para um jogo com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda de acordo com a Caixa.