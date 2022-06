Mega-Sena: irmã do dono de lotérica escolheu os números da aposta de R$ 117 milhões em SC

Os números do bolão vencedor do concurso 2486 da Mega-Sena, sorteado na terça-feira (31), foram escolhidos pela irmã do dono da lotérica de Blumenau, no Vale do Itajaí, onde a aposta foi registrada. As informações são do G1.

Segundo o proprietário do estabelecimento, a mulher é aposentada, gosta bastante de jogos e tem um caderno com os números mais sorteados. O prêmio de R$ 117.557.270,98 foi dividido entre 42 cotas, em uma aposta com 8 números.

"Ela gosta de ver [os sorteios], acompanhar. Tem um caderno com os números da chave de ouro", comentou. "A gente tem sempre uma mística, usamos sonhos, simpatias também", disse.

Ainda conforme o empresário, a maioria dos vencedores do prêmio já resgatou o valor. Entre eles, estão moradores da cidade que frequentemente apostam na lotérica.

Lotérica "pé quente"

A lotérica é conhecida na cidade por ser "pé quente". Em janeiro deste ano, a empresa já havia sido responsável pela aposta que levou R$ 36,7 milhões. O prêmio foi resultado de um bolão com 27 pessoas.

Em dezembro de 2021, um bolão com 15 cotas foi o ganhador do concurso 2390 da Lotofácil na lotérica. Já em junho, saiu do local uma das apostas vencedoras da Quina de São João, com prêmio total de R$ 204,8 milhões. No ano de 2020, a quina da Mega-Sena também saiu para o estabelecimento.