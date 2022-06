Mega-Sena 2486 de ontem: bolão com 42 pessoas acerta seis dezenas e fatura R$ 117,5 milhões

Um bolão com 42 pessoas de Blumenau, em Santa Catarina, faturou o prêmio de R$ 117.557.270,98 da Mega Sena na noite dessa terça-feira (31). A aposta acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2.486. Cada ums dos sortudos receberá R$ 2.798.982,64.

As dezenas sorteadas foram 08 - 09 - 17 - 19 - 33 - 56.

Outras 231 apostas com cinco acertos ganharam R$ 27.876,31. Já os 15.582 bilhetes que tiveram quatro acertos levaram R$ 590,37.

Nesta semana, excepcionalmente, a Caixa Econômica Federal fará três sorteios da Mega-Sena. Os dois próximos ocorrerão na quinta-feira (2) e no sábado (4).

Como apostar na Mega-Sena?

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quais os números que mais são sorteados na Mega-Sena?

Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar os seis números sorteados da loteria da Mega-Sena é procurar saber qual a probabilidade de combinações de dezenas entre as mais sorteadas.

Maiores prêmios da Mega-Sena

O prêmio de maior valor da Mega-Sena foi pago no dia 31 de dezembro de 2017, quando o concurso 2000 da Mega-Sena da Virada pagou a quantia de R$ 306.718.743,68.

