Bolão que levou R$ 117,5 milhões tem 10 apostadores já premiados em janeiro

O bolão vencedor do concurso 2486 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (31), teve 10 apostadores já premiados em janeiro deste ano pela mesma lotérica, em Blumenau, Santa Catarina. As informações são do portal Uol.

O prêmio mais recente, no valor de R$ 117.557.270,88, foi dividido entre 42 cotas, em uma aposta com 8 números. A aposta acertou sozinha as seis dezenas e cada um receberá R$ 2.798.982,64. Os números sorteados foram 08 - 09 - 17 - 19 - 33 - 56.

O dono da lotérica alega que não para de receber ligações e mensagens desde que saiu o resultado. Ele afirma que metade da aposta vencedora foi vendida no balcão e a outra metade em grupos de WhatsApp da lotérica, que contam com cerca de 300 pessoas.

"Minha irmã escolheu os números no domingo, botamos à venda na segunda e todas as cotas foram vendidas em um dia só. Foram três palpites e mais sete surpresinhas. Na terça, fizemos outro do mesmo valor e não foi premiado", disse Roberto Leitzke ao Uol.

R$ 35 milhões em janeiro

Na aposta de janeiro, o bolão premiado em seu estabelecimento tinha 27 cotas e cada um levou mais de R$ 1,3 milhão, de um total de R$ 35 milhões. "Uns 10 apostadores ganharam nas duas vezes. Aqueles que se arrependeram de não apostar em janeiro, conseguiram 'recuperar' a sorte desta vez. Isso foi muito legal", disse Roberto.

Ainda não se sabe quantos ganhadores já solicitaram a retirada do prêmio. Segundo a assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal, só é possível contabilizar ao fim do dia, quando as agências fecharem.