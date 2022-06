Perdeu o prazo do Imposto de Renda 2022? Saiba o que fazer

Os contribuintes que deixaram de enviar a declaração do Imposto de Renda 2022 (ano-calendário 2021) ainda podem prestar contas com o Fisco, mas vai precisar pagar uma multa. O prazo para entrega das informações à Receita Federal se encerrou na última terça-feira (31).

Ao entregar a declaração fora do prazo, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de multa de, no mínimo, R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido.

Mas eu pago multa se tiver restituição a receber?

Sim. Contribuintes que entregarem fora do prazo devem pagar a multa, tendo restituição a receber ou tendo imposto a pagar.

A diferença é que a multa para quem tem restituição a receber corresponde ao mínimo exigido, de R$ 165,74. Para quem precisa pagar, a multa é de 1% ao mês (ou fração de atraso) sobre o valor do imposto, limitada a 20% do imposto devido.

Como pagar a multa?

Os contribuintes que não prestaram contas com o Fisco devem receber uma "notificação de lançamento de multa" ao enviar a declaração atrasada e o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) da multa.

O pagamento deverá ser efetuado em 30 dias. Caso o documento não seja quitado dentro do prazo, no caso de quem tem restituição a receber, haverá desconto com juros.

E se eu não declarar?

O contribuinte que preenche os requisitos para entrega da declaração de Imposto de Renda e não fizer o envio terá, além da multa, o CPF irregular.

Sem o CPF regular, ele fica impedido de tomar empréstimos, emitir passaporte, certidão negativa para venda de imóvel ou aluguel e de prestar concurso público.

Quem precisa declarar o Imposto de Renda

Residentes no Brasil:

Rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70; rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil;

Ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto;

Isenção de imposto sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias;

Operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

Posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima de R$ 300 mil (31 de dezembro de 2021);

Receita bruta na atividade rural de tributáveis acima de R$ 142.798,50;

Quer compensar, em 2021 ou anos seguintes, prejuízos da atividade rutal de 2021 ou anos anteriores;

Passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro

Qual o calendário de restituição do IR 2022?

As restituições do Imposto de Renda 2022 serão pagas pela Receita em cinco lotes, sendo que o primeiro foi liberado na última terça (31). Veja abaixo o calendário com as próximas datas de restituições:

2º lote: 30 de junho

3º lote: 29 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 30 de setembro