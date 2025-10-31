Loterias do dia sorteiam até R$ 34 milhões nesta sexta (31)
Veja os prêmios da Caixa de hoje e saiba como apostar.
A Quina é a loteria federal do dia que pode pagar o maior prêmio desta sexta-feira (31), ao sortear R$ 34 milhões.
Ganha a bolada acumulada o apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas.
O jogo não é o único que pode pagar um valor expressivo. A Lotomania e a Lotofácil sorteiam R$ 7,5 milhões e R$ 5 milhões, respectivamente.
Outras chances de ficar rico
Ainda é possível apostar na Super Sete e concorrer ao prêmio de R$ 3,5 milhões nesta noite.
Já a Dupla Sena é a loteria federal com o menor montante desta sexta-feira: R$ 300 mil.
Loterias da caixa com sorteio hoje (31/10)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|Quina
|R$ 34 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotomania
|R$ 7,5 milhões
|Acertar as 20 dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 5 milhões
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Super Sete
|R$ 3,5 milhões
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
|Dupla Sena
|R$ 300 mil
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
