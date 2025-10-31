Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Loterias do dia sorteiam até R$ 34 milhões nesta sexta (31)

Veja os prêmios da Caixa de hoje e saiba como apostar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem mostra pessoa preenchendo apostas na cartela da loteria Quina, cercada de outros bilhetes de loteria na mesa, com foco na ação de marcar os números.
Legenda: É possível apostar presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa.
Foto: Rafael N Lins/Shutterstock.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Quina é a loteria federal do dia que pode pagar o maior prêmio desta sexta-feira (31), ao sortear R$ 34 milhões.

Ganha a bolada acumulada o apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas. 

O jogo não é o único que pode pagar um valor expressivo. A Lotomania e a Lotofácil sorteiam R$ 7,5 milhões e R$ 5 milhões, respectivamente. 

Outras chances de ficar rico

Ainda é possível apostar na Super Sete e concorrer ao prêmio de R$ 3,5 milhões nesta noite

Já a Dupla Sena é a loteria federal com o menor montante desta sexta-feira: R$ 300 mil. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (31/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Quina R$ 34 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Lotomania  R$ 7,5 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. 
Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas.
Super Sete R$ 3,5 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Dupla Sena  R$ 300 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.

Veja também

teaser image
Negócios

Posto vai distribuir gasolina de graça para carros e motos vermelhos em Fortaleza

teaser image
Negócios

Reforma Casa Brasil começa segunda-feira (3); saiba como aderir

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Painéis de energia solar
Victor Ximenes

Após articulação, Câmara retira taxa contra energia solar

Mudança no texto do relator gera alívio para pequenos produtores de energia

Victor Ximenes
Há 4 minutos
Foto que contém palha de açaí no Ceará.
Negócios

Açaí cearense se adapta ao solo da Serra da Ibiapaba e avança rumo à exportação

O Estado contabiliza ganhos com a fruta há pouco mais de três anos, conseguindo se consolidar na serra.

Luciano Rodrigues
Há 4 minutos
Foto panorâmica da cidade de Fortaleza, com diversos prédios altos em cores claras, predominantemente brancos, e, à frente, casas baixas com foco nos telhados avermelhados. Ao fundo, o céu azul limpo, com poucas nuvens brancas ao redor.
Negócios

Aldeota e Centro lideram abertura de CNPJs em Fortaleza em 2025; veja por bairro

Capital registrou 46,3 mil aberturas de CNPJs de janeiro a setembro deste ano.

Milenna Murta*
Há 57 minutos
Negócios

Start Investimentos projeta R$ 5 bi até 2030 e inicia projeto de expansão

O escritório celebra seus 10 anos e anuncia ciclo de crescimento, projetando novas áreas de consultoria e contratações

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Imagem mostra pessoa preenchendo apostas na cartela da loteria Quina, cercada de outros bilhetes de loteria na mesa, com foco na ação de marcar os números.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 34 milhões nesta sexta (31)

Veja os prêmios da Caixa de hoje e saiba como apostar.

Redação
Há 1 hora
Egídio Serpa

O Ceará e o Brasil ameaçados pelo terror do crime organizado

Nasceu, cresceu e avança Brasil adentro a ideologia do crime e, para combatê-la, o país dispõe de um arsenal de leis que devem ser aplicadas, e ainda não o são.

Egídio Serpa
31 de Outubro de 2025
Resultado da Timemania 2314 de hoje, 30/10; prêmio é de R$ 41,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2314 de hoje, 30/10; prêmio é de R$ 41,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
30 de Outubro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1135 de hoje, 30/10; prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1135 de hoje, 30/10; prêmio é de R$ 600 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
30 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6866, desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 31,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6866, desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 31,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
30 de Outubro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2934 desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 7,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2934 desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 7,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
30 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3526, desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3526, desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
30 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (30/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
30 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (30/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
30 de Outubro de 2025
Foto do Pix, meio de pagamento do Banco Central.
Negócios

Pix fora do ar? Sistema apresenta instabilidade nesta quinta (30)

Reclamações foram registradas pelos usuários já no fim da tarde, por volta das 16h.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem de um carro vermelho sendo abastecido para matéria sobre posto vai distribuir gasolina de graça para carros e motos vermelhos em Fortaleza.
Negócios

Posto vai distribuir gasolina de graça para carros e motos vermelhos em Fortaleza

Ação será realizada por apenas 30 minutos, nesta sexta-feira (31).

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre reabertura das inscrições do Concurso Público Unificado de Pernambuco.
Papo Carreira

Concurso Público Unificado de Pernambuco reabre inscrições; veja novo cronograma

Certame oferta 460 vagas imediatas em nove órgãos estaduais.

Renato Bezerra
30 de Outubro de 2025
Simulação da sala do aeroporto.
Igor Pires

Como será a nova sala VIP do Aeroporto de Fortaleza?

Igor Pires
30 de Outubro de 2025
Pessoa medindo armário de madeira com fita métrica e lápis.
Negócios

Reforma Casa Brasil começa segunda-feira (3); saiba como aderir

Iniciativa disponibilizará crédito para reformas para famílias com renda até R$ 9,6 mil.

Redação
30 de Outubro de 2025
Foto que contém VLT em movimento em estação ferroviária de Fortaleza. Pessoas aguardam sentadas na estação.
Negócios

Projeto prevê VLT da Parangaba ao Conjunto Ceará com investimento de R$ 1,2 bilhão

Estudo de demanda analisa propostas que devem entrar em vigor nos próximos 30 anos.

Luciano Rodrigues
30 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Laboratório do Futuro, da UFC, encerra debate sobre Estratégias Digitais

Para enfrentar o consumo predatório de dados pelas Big Techs, o design de políticas públicas assume um papel fundamental.

Egídio Serpa
30 de Outubro de 2025
Volante da timemania.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 41 milhões nesta quinta-feira (30)

Caixa oferece diversas oportunidades para quem deseja se tornar milionário.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem da reunião de parlamentares na Assembleia Legislativa do Ceará sobre MP 1304.
Victor Ximenes

Assembleia entra na articulação a favor de produtores de energia solar

Proposta cria taxa adicional de R$ 20 para cada 100 kWh gerados.

Victor Ximenes
30 de Outubro de 2025
Foto da fachada do prédio do ginásio do Colégio Marista, que dará lugar a prédio residencial.
Negócios

Ginásio do antigo Colégio Marista no Centro dará lugar a 3 torres de 15 andares

Empreendimento terá 576 unidades.

Mariana Lemos
30 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

É hoje! Agro cearense faz festa em Barbalha para a ExpoCariri

Evento é a maior feira da agropecuária do Sul do Ceará e será visitada por 50 mil pessoas nos seus três dias

Egídio Serpa
30 de Outubro de 2025
Cartelas de Lotofácil sendo preenchidas.
Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3525 e levam mais de R$ 847 mil cada

Veja como acompanhar o resultado dos sorteios.

Redação
29 de Outubro de 2025
Resultado da +Milionária 298 de hoje 29/10; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 298 de hoje 29/10; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
29 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2879 de hoje, quarta-feira, 29/10; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2879 de hoje, quarta-feira, 29/10; prêmio é de R$ 150 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2879 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 150 mil.

A. Seraphim
29 de Outubro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 765 - Sorteio de quarta-feira, 29/10; Prêmio de R$ 3,4 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 765 - Sorteio de quarta-feira, 29/10; Prêmio de R$ 3,4 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 765 em 29/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
29 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6013, desta quarta-feira (29/10); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6013, desta quarta-feira (29/10); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
29 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6865, desta quarta-feira (29/10); prêmio é de R$ 29,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6865, desta quarta-feira (29/10); prêmio é de R$ 29,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
29 de Outubro de 2025