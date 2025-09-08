Itaú dispensa cerca de mil funcionários no Brasil; entenda demissão em massa

O Itaú Unibanco demitiu cerca de mil funcionários nesta segunda-feira (8) por problemas na produtividade dos colaboradores, principalmente no regime híbrido e home office. A empresa usou a justificativa de incompatibilidades entre o registro do ponto e a atividade registrada nas plataformas de trabalho. A estimativa é do Sindicato dos Bancários.

A companhia alegou que as horas trabalhadas eram inferiores às registradas e que as demissões são "decorrentes de uma revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada". As informações são da Folha de S. Paulo.

Assim, o banco levou em consideração a produtividade dos colaborares para o desligamento. Segundo alguns deles, o banco não apresentou as métricas de telemetria que resultaram nas demissões.

"Em alguns casos, foram identificados padrões incompatíveis com nossos princípios de confiança, que são inegociáveis para o banco. Essas decisões fazem parte de um processo de gestão responsável e têm como objetivo preservar nossa cultura e a relação de confiança que construímos com clientes, colaboradores e a sociedade", informou o Itaú.

O quadro de funcionários do banco tem, ao todo, aproximadamente 100 mil funcionários. Mesmo no regime híbrido e home office, é necessário bater ponto de entrada e saída.

Veja também Negócios Itaú é multado em R$ 600 mil por falhas de segurança que permitiram empréstimos fraudulentos Negócios Itaú acusa ex-diretor financeiro Alexsandro Broedel de violação de normas internas

Sindicato repudia demissão em massa

O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região se pronunciou afirmando repudiar a demissão em massa dos profissionais.

"É inaceitável que uma instituição que registra lucros bilionários promova demissões em massa sob a justificativa de 'produtividade'. Os avanços tecnológicos e os ganhos decorrentes da digitalização poderiam ser revertidos em melhores condições de trabalho e em emprego decente. No entanto, enquanto os trabalhadores são sacrificados, os acionistas seguem acumulando ganhos recordes", disse o sindicato em nota.

A associação também demonstrou preocupação com a recolocação desses funcionários no mercado de trabalho.

"O sindicato seguirá cobrando do Itaú responsabilidade social, diálogo e compromisso com os trabalhadores e vai intensificar os protestos contra as demissões", finalizou.