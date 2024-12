Itaú acusa ex-diretor financeiro Alexsandro Broedel de violação de normas internas

O banco Itaú está acusando Alexsandro Broedel, ex-diretor financeiro da instituição, de violação de normas internas em “grave conflito de interesses” e “benefício próprio” na contratação de pareceres técnicos.

A acusação veio a público com a publicação, na madrugada deste sábado (7), da ata de uma assembleia-geral extraordinária da empresa. Uma ação civil foi protocolada nessa sexta-feira (6), segundo o jornal Valor.

Veja também Negócios Uso de drones para aplicar agrotóxicos no Ceará deve ser aprovado neste ano, diz Elmano Negócios Camarão cearense deve voltar a ser exportado para a Europa em 2025; entenda

O banco identificou a existência de uma sociedade entre o acusado e um fornecedor não divulgado, além de inúmeras transferências de recursos entre os dois que teriam ocorrido em benefício do ex-diretor do Itaú.

A investigação interna da empresa foi reportada ao Banco Central. Conforme a apuração do Itaú, Broedel teria se utilizado indevidamente do cargo de alto escalão para aprovar pagamentos ao dito fornecedor ao qual seria ligado.

Os valores somariam R$ 10,45 milhões desde 2021, segundo o InfoMoney.

Broedel assumiu como diretor financeiro do Itaú desde 2021, mas era executivo do banco desde 2012. Antes do caso de irregularidades ser investigado, ele pediu demissão em julho da instituição para assumir cargo no Santander global, na Espanha.

Legenda: Alexsandro Broedel trabalhou no Itaú por 12 anos e se demitiu em julho para assumir cargo no Santander global, na Espanha Foto: Reprodução / LinkedIn

Conforme informações do Valor, a investigação das irregularidades começou quando, durante a transição entre empresas de Broedel, um dirigente do Itaú teria descoberto informalmente que ele atuava junto a empresas e escritórios, representando em si um desvio de conduta de acordo com normas internas.

A investigação se desenrolou a partir da informação inicial e chegou, então, na suposta relação irregular com o fornecedor e nas quantias milionárias repassadas. Ao Valor, o Itaú afirmou que Broedel “violou gravemente o Código de Ética da instituição”.

Ao mesmo jornal, o ex-diretor negou as acusações, em nota, qualificando-as como “infundadas e sem sentido”. A defesa dele ainda aponta que “causa profunda estranheza” a acusação ocorrer após a saída do profissional para um banco concorrente.