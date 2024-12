Como a Pecnordeste tornou-se em dois anos uma marca forte

Como, em tão pouco tempo – dois anos – a Pecnordeste – maior feira e exposição da pecuária nordestina, que anualmente se realiza no mês de junho em Fortaleza, transformou-se em uma marca poderosa na área do marketing? Alguém pode duvidar desta pergunta, desejando saber com base em que ela é formulada.

Resposta: a Pecnordeste 2025 será realizada daqui a seis meses, nos dias 5, 6 e 7 de junho, mas ela já comercializou 95% dos seus espaços. No próximo ano, a feira terá 1.300 estandes – 200 a mais do que teve neste 2024. Ela abrigará a Feira dos Municípios do Ceará e, também, a Feira do Camarão.

Em apenas um par de anos a Pecnordeste – que já existia havia quase 30 anos de forma quase confidencial – tornou-se a maior exposição de toda a economia do Ceará.

Tudo tem a ver com a radical mudança por que passou a promotora do evento, Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), desde a posse, no dia 7 de janeiro de 2022, de sua atual diretoria, presidida por Amílcar Silveira. Saindo de uma espécie de “ação entre amigos” para tornar-se o que é hoje – a Casa do Produtor Rural, como dizem seus diretores – a Faec ganhou musculatura e, agora, tem voz e voto nos conselhos públicos e privados.

E mais: do ponto de vista político, a Faec assemelhou-se à poderosa Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), cujo presidente Ricardo Cavalcante costuma prestigiar com sua presença os grandes eventos promovidos pela entidade liderada por Amílcar Silveira. Em tempo: os dois entenderam muito cedo que o empresariado da indústria e do agro deve estar sempre unido para encaminhar suas reivindicações. E passaram, com êxito, da teoria à prática

Na Pecnordeste 2025, todos os espaços do Centro de Eventos do Ceará estarão ocupados, inclusive o subsolo, parte do qual será transformado num estábulo em que serão expostas 100 vacas leiteiras campeãs. Esses animais participarão de um concurso leiteiro que será muito disputado, pois a média de produção de cada uma dessas vacas – de pequenas, medidas e grandes fazendas localizadas em diferentes regiões do estado – é de 40 litros/dia.

A Fazenda Flor da Serra, de Luiz Girão, e a Tijuca Alimentos, de Everardo e Marden Vasconcelos, cujos rebanhos de alta linhagem produzem, juntas, cerca de 50 mil litros de leite/dia, confirmaram participação no concurso leiteiro da Pecnordeste 2025.

No próximo ano, novas empresas industriais e agroindustriais nacionais e estrangeiras estarão presentes na Pecnordeste, o que revela a dimensão que tomou o evento promovido pela Faec com o apoio do Sebrae, da Fiec e do governo do Ceará aos quais se juntaram o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, o Ministério da Agricultura e a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), além da Associação Cearense dos Criadores de Camarão e a Camarão BR, entidade que, presidida pelo cearense Cristiano Maia, reúne os maiores criadores de camarão do país.

Da programação da Pecnordeste 2025, constam, além das palestras técnico-científicas, o Encontro das Mulheres do Agro, que reunirá 2 mil pessoas, o dobro do ano passado, e o Encontro dos Jovens do Agro, que terá 1 mil jovens agropecuaristas que virão das várias regiões do Ceará.

Preparando o cenário para a Pecnordeste 2025, a Faec – sempre com o apoio da Fiec, do Sebrae e do governo estadual – tem promovido Encontros de Produtores Rurais, o último dos quais aconteceu no início deste mês em Barbalha, onde se realizou – no Campo Experimental da Embrapa – a primeira ExpoCariri, uma exposição a céu aberto de tudo o que produz a pecuária e a agricultura dos 25 municípios do Sul do Ceará.

O superintendente do Senar Ceará, Sérgio Oliveira, disse à coluna que a ExpoCariri foi um sucesso sob todos os pontos de vista. E lembrou a inauguração da nova sede da representação da Faec/Senar na região, localizdaa em Barbalha em um imóvel novinho, de arquitetura moderna, e que já contratou 70 técnicos agrícolas que prestarão assistência aos produtores rurais de todos os municípios caririenses.

Sérgio Oliveira tem o mesmo entusiasmo de Amílcar Silveira em relação à Pecnordeste 2025.

“Não tenho dúvida de que a Pecnordeste 2025 será, em dimensão quantitativa e qualitativa e, ainda, em conteúdo, o maior evento da história da agropecuária do Ceará e do Nordeste. Neste momento, estamos sendo pressionados por empresas brasileiras e estrangeiras que querem espaço para expor seus produtos e serviços. Nosso entusiasmo vem do fato de que, a sete meses do evento, já estarmos com quase todos os espaços comercializados”, revela com alegria o superintendente do Senar Ceará.