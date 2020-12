IPVA 2021: Confira o calendário de pagamentos e consulte tabela de valores

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) divulgou hoje (29) as informações sobre o pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2021. Haverá desconto de 5% para quem efetuar o pagamento até o dia 29 de janeiro.

A Sefaz-CE disponibiliza também a opção de parcelamento em até cinco vezes. Neste caso, não há desconto para o contribuinte.

Confira o calendário de pagamento do IPVA:

Parcela única (desconto de 5%): 29 de janeiro

1ª parcela: 10 de fevereiro

2ª parcela: 10 de março

3ª parcela: 12 de abril

4ª parcela: 10 de maio

5ª parcela: 10 de junho

Como emitir o boleto

O documento para quitação do IPVA poderá ser emitido pelo aplicativo "Meu IPVA", disponível para download na Play Store e App Store, ou pelo site da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) a partir do dia 1º de janeiro.

O Documento de Arrecadação do Estado (DAE) será gerado mediante a informação do chassi do veículo ou da combinação do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) com a placa.

Acesse a tabela e confira o valor do imposto do seu veículo

No site da Sefaz-CE, está disponível a tabela com os valores do IPVA para cada modelo e ano de veículo. Veja aqui.